Murray Perahia a 70 ans (5/5)

Domenico Scarlatti

Sonate en ré Maj. K 491 L 164 pour piano

Murray Perahia, piano

Sony SK 62785

Georg Friedrich Haendel

Chaconne et 21 Variations en sol Maj. hwv 435 pour piano

Suite N°2 en sol Maj. hwv 435 pour piano

Murray Perahia, piano

Sony SK 62785

Johannes Brahms

Variations et fugue en si bémol Maj. sur un thème de Haendel op.24 pour piano

Murray Perahia, piano

Sony 88697788782

Jean-Sébastien Bach

Suite française n°2 en ut mineur BWV 813 :

-Allemande

-Courante

-Sarabande

-Air

Menuet I et II

Murray Perahia, piano

Deutsche Grammophon 4796565

Ludwig van Beethoven

Quatuor à cordes n°12 en mi bémol Maj. op.127 : arrangement pour orchestre à cordes

Maestroso - Allegro

Adagio ma non troppo e molto cantabile

Scherzando vivace

Finale

Academy of St Martin in the Fields

Murray Perahia, direction

Sony SK 93043

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988 (extr.) :

Variation n°26

Variation n°27 (Canone alla nona)

Variation n°28

Variation n°29

Variation n°30 (Quodlibet)

Aria da capo

Murray Perahia, piano

Sony SK 89243

Frédéric Chopin

Etude pour piano n°23 en la mineur op.25 n°11 (Vent d'hiver)

Etude pour piano n°24 en ut mineur op.25 (Océan)

Murray Perahia, piano

Sony SK 61885