Maestro Rostro ! (Mstislav Rostropovitch, chef d’orchestre) - (3/4)

♫ Programmation musicale ♫



Antonín Dvořák

Symphonie n°9 en mi mineur opus 95 b 178 : Molto vivace

Orchestre Philharmonique de Londres

Mstislav Rostropovitch, direction

EMI 5678072

Peter Illich Tchaïkovski

Yolanta opus 69 : Tvajo malchan'je nepan'atna (Scène 8 -Duo Yolanta et Vaudémont)

Galina Vishnevskaya, soprano (Yolanta)

Nicolai Gedda, ténor (Vaudémont)

Orchestre de Paris

Mstislav Rostropovitch, direction

Erato ECD 88147

Sergueï Prokofiev

Symphonie n°5 en si bémol majeur opus 100 :

- Andante

- Allegro marcato

- Adagio

- Allegro giocoso

Orchestre National de France

Mstislav Rostropovitch, direction

Erato ECD 75384

Alexandre Glazounov

Concerto pour violon en la mineur opus 82

Anne Sophie Mutter, violon

Orchestre Symphonique National de Washington

Mstislav Rostropovitch, direction

Erato ECD 75506

Sergueï Prokofiev

Guerre et paix opus 91 (tableau 2) :

- Un bal chez un vieux gentilhomme (L'hôte et le chœur)

- Scène et arrivée de l'empereur (Le Comte Rostov)

- Que les astres poursuivent leur ronde (Chœur, Dolokhov, Natacha, Peronskaïa, Pierre, le prince André et le Comte Rostov)

- Par un soir de printemps (Le prince André, Natacha, Akhrossimova et Peronskaia)

Galina Vichnevskaïa, soprano (Natacha)

Magdalena Cononovici, soprano (Mme Peronskaïa)

Maria Paunova, mezzo-soprano (Akhrossimova)

Wiesław Ochman, ténor (Pierre)

Lajos Miller, baryton (Le Prince André)

Dimiter Petkov, baryton-basse (Le Comte Rostov)

Vladimir de Kanel, baryton-basse (Dolokhov)

Chœur de Radio France

Orchestre National de France

Mstislav Rostropovitch, direction

Erato ECD 75480

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°5 en ré mineur opus 47 : Allegretto

Orchestre Symphonique National de Washington

Mstislav Rostropovitch, direction

DGG 410 509-2