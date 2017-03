Maestro Rostro ! (Mstislav Rostropovitch, chef d’orchestre) - (2/5)

♫ Programmation musicale ♫

Alexandre Borodine

Dans les steppes de l'Asie centrale - poème symphonique

Orchestre de Paris

Mstislav Rostropovitch, direction

EMI 5678072

Peter Illich Tchaïkovski

Roméo et Juliette

Orchestre Philharmonique de Londres

Mstislav Rostropovitch, direction

Warner Classics 0190295869243

Henri Dutilleux

Timbres, espace, mouvement (la nuit étoilée) :

- Premier mouvement

- Deuxième mouvement

Orchestre National de France

Mstislav Rostropovitch, direction

Musifrance 2292-45626-2

Frédéric Chopin

Concerto n°2 en fa mineur opus 21 - pour piano et orchestre :

- Maestoso

- Larghetto

- Allegro vivace

Martha Argerich, piano

Orchestre Symphonique National de Washington

Mstislav Rostropovitch, direction

Deutsche Grammophon 419859-2

Dimitri Chostakovitch

Lady Macbeth de Mtsensk :

- Interlude (Acte I, scène 2 - Instrumental)

- Spat' pora dyen proshow (Acte I, scène 3 - Katerina et Boris)

- Zherebyonok k kobylke toropitsa (Katerina)

- Kto éto, kto, kto stuchit (Katerina et Serguei)

- Ya poydu proschchay (Katerina, Serguei et Boris)

Galina Vishnevskaya, soprano (Katerina)

Dimiter Petkov, basse (Boris)

Nicolaï Gedda, ténor (Serguei)

Orchestre Philharmonique de Londres

Mstislav Rostropovitch, direction

Warner Classics 0825646483204

Peter Illich Tchaïkovski

Casse-Noisette, Suite n°1 opus 71a :

- Ouverture miniature

- Marche

- Danse de la fée Dragée

- Danse russe (Trepak)

- Danse arabe

Orchestre Philharmonique de Berlin

Mstislav Rostropovitch, direction

DGG 002894796767