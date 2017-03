Maestro Rostro ! (Mstislav Rostropovitch, chef d’orchestre) - (1/4)

♫ Programmation musicale ♫

Peter Illich Tchaïkovski

Polonaise (Acte III, scène 1 - instrumental)

Orchestre du Théâtre du Bolchoï

Mstislav Rostropovitch, direction

Chant du Monde LDC 278485/86

Peter Illich Tchaïkovski

Francesca da Rimini opus 32

Orchestre Philharmonique d'Israël

Mstislav Rostropovitch, direction

Helicon Classics 02-9650

Giacomo Puccini

Tosca (Acte II) :

- Se la giurata fede debbo tradir (Scarpia et Tosca)

- Vissi d'arte, vissi d'amore (Tosca et Scarpia)

- Vedi, le man giunte io stendo a te (Tosca, Scarpia et Spoletta)

- E qual via scegliete ? (Scarpia et Tosca)

Matteo Manuguerra, baryton (Scarpia)

Galina Vichnievskaia, soprano (Tosca)

Mario Guggia, ténor (Spoletta)

Orchestre National de Radio France

Mstislav Rostropovitch, direction

DGG 000289 477 5599

Modeste Moussorgski

Chants et danses de la mort :

- Berceuse

- Sérénade

Trepak (danse russe)

Le chef d'armée

Galina Vishnevskaya, soprano

Orchestre Philharmonique de Londres

Mstislav Rostropovitch, direction

EMI 5626532

Mikhail Glinka

Rouslan et Ludmilla : Ouverture

Orchestre de Paris

Mstislav Rostropovitch, direction

EMI 5678072

Peter Illich Tchaïkovski

La Dame de Pique (Acte I, scène 2) :

- C'est le soir… (Lisa et Pauline)

- Charmant ! Charmant ! (Lisa, Pauline et chœur)

- Ah oui voilà ! (Pauline et les Femmes)

- Allons, mon cœur, petite Macha (Pauline et les Femmes)

- Mesdemoiselles, que signifie ce vacarme ? (La gouvernante)

- Il est temps de vous séparer (La gouvernante, Pauline et Lisa)

- Ne ferme pas, laisse ouvert ! (Lisa et Mascha)

- D'où viennent ces larmes, pourquoi ? (Lisa)

- Restez, je vous en conjure ! (Hermann et Lisa)

- Pardon, créature céleste (Hermann et Lisa)

- Liza, ouvre ! (La comtesse, Lisa et Hermann)

- Oh ! Epargne-moi ! (Hermann et Lisa)

Galina Vishnevskaya, soprano (Lisa)

Hanna Schwarz, contralto (Pauline)

Christine Mitlehner, soprano (Mascha)

Peter Gougaloff, ténor (Hermann)

Regina Resnik, mezzo-soprano (La Comtesse)

Ewa Dąbrowska, mezzo-soprano (La Gouvernante)

Orchestre National de France

Mstislav Rostropovitch, direction

DGG 463679-2

Benjamin Britten

Suite n°3 en ut mineur opus 87 : Mournful song - pour violoncelle

Noémi Boutin, violoncelle

Nomadmusic NMM039