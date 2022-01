Molière et la musique (1/2)

Nous célébrons en 2022 le 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin et si nous connaissons le tandem infernal qu'il forma avec Jean-Baptiste Lully pour les divertissements royaux, nous connaissons moins ce que Molière inspira à Gounod, Richard Strauss ou Marc-Antoine Charpentier.

1661: Mort de Mazarin, chute de Fouquet. Le jeune roi met des hommes à lui aux commandes. Les deux Baptiste étaient à Vaux-le-Vicomte pour la mémorable fête qui a précipité la disgrâce de Fouquet. Molière y donnait «Les Fâcheux », première comédie-ballet tandis que Lully faisait danser le roi. Ils deviennent ses ministres festifs. Entre 1660 et 1670, tout deux font preuve d'une énergie phénoménale. Lully compose, interprète, danse et supervise des spectacles. Il réorganise l'orchestre et engage les musiciens.

Les deux Baptiste inventent la comédie agrémentée de ballets. Le genre a surgi dans l'esprit de Molière à la fois par hasard et par nécessité. Les danses entre les actes sont disposées afin de donner aux comédiens le temps de changer de costume sans rompre le fil de l'action. GeorgesDandin, Monsieur de Pourceaugnac, Le Bourgeois Gentilhomme… Molière et Lully travaillent ensemble à la création de neuf autres comédies-ballets, jusqu'au Psyché en 1671 qui marquera la séparation des deux hommes.

Présentée devant le roi en 1670, à Chambord, «Le Bourgeois gentilhomme» consacre le succès de la comédie-ballet, reconnue comme un genre accompli, à la fois dramatique, musical et chorégraphique. Ce spectacle complet a été repris en 2010 à Versailles, dans une production de Vincent Dumestre et de Benjamin Lazar.