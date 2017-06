Michel Plasson, chef lyrique (5/5)

♫ Programmation musicale ♫

Joseph Canteloube

Lou Coucut

Mady Mesplé, soprano

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

Archive INA - 12 janvier 1989

En direct de Toulouse pour l'inauguration du Nouvel Auditorium de la Halle aux Grains et un anniversaire : 20 ans de politique musicale du Capitole

Mikhail Glinka

Kamarinskaya : ouverture

Orchestre National de L'ORTF

Michel Plasson, direction

Archive INA - Enregistré le dimanche 15 septembre 1963

Concours des jeunes chefs de Besançon (ORTF)

Modeste Moussorgski

Boris Godounov : mort de Boris (Acte IV)

Alexandre Vedernikov, basse (Boris)

Orchestre Philharmonique de l'ORTF

Michel Plasson, direction

Archive INA - Enregistré en 1966

Office national de radiodiffusion télévision française (ORTF)

Maurice Ravel

L'Enfant et les Sortilèges (fin du 2ème tableau) :

- Il a pansé la plaie (Les bêtes)

- II est bon l'enfant, il est sage (Les bêtes et L'enfant)

Nicole Leport, soprano (L’Enfant)

Chœur, Maîtrise et Orchestre National de L’ORTF

Michel Plasson, direction

Archive INA - Concert enregistré vendredi 26 octobre 1973

Office national de Radiodiffusion Télévision Française (ORTF)

Giuseppe Verdi

La Traviata : Sempre libera

Sylvia Sass, soprano

Ryszard Karczykowski, ténor

Choeurs et Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

Archive INA - Enregistrée le 03 août 1976

Au Festival d'art lyrique d'Aix en Provence, théâtre de la cour de l'Archevêché

Marcel Landowski

Montségur (fin Acte I – Gautier, Jordane et Bertrand)

Karan Armstrong, soprano (Jordane de Montaure)

Gino Quilico, baryton (Gautier des Ormes)

Pierre Thau, baryton (Bertrand Martin)

Orchestre de L'Opéra National de Paris

Michel Plasson, direction

Cubelia CY 850/851

Federico Chueca et Joaquín Valverde

La Gran Via (extrait)

Teresa Berganza, soprano

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

Archive INA - 12 janvier 1989

En direct de Toulouse pour l'inauguration du Nouvel Auditorium de la Halle aux Grains et un anniversaire : 20 ans de politique musicale du Capitole

Francis Poulenc

Dialogues des Carmélites : scène finale

Rita Gorr, mezzo-soprano (Mme de Croissy)

Françoise Pollet, soprano (Mme Lidoine)

Nathalie Stutzmann, contralto (Mère Jeanne)

Nadine Denize, mezzo-soprano (Mère Marie de L'Incarnation)

Brigitte Lafon, soprano (Blanche de la Force)

Chœurs de Radio France

Orchestre National de France

Michel Plasson, direction

Archive INA - Concert donné le 21 septembre 1989

Salle Pleyel

Giuseppe Verdi

La Force du destin : Rataplan

Violeta Urmana, soprano (Preziosilla)

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

Archive INA - Concert enregistré le samedi 03 août 1996

Théâtre antique d'Orange, du concert donné dans le cadre du festival d'été Euroradio

Giuseppe Verdi

Aïda : Fuggiam gli ardori inospiti (Acte III)

Indra Thomas, soprano (Aïda)

Roberto Alagna, ténor (Radamès)

Orchestre National de Lyon

Michel Plasson, direction

Archive INA - Concert donné le 11 juillet 2006

Théâtre Antique d'Orange dans le cadre des Chorégies d'Orange

Gilbert Amy

Le Premier Cercle : L'enfer.. c'est là où nous allons (fin Acte IV, scène 2 - Nerjine, Roubine, et Le Chœur)

Philippe Georges, baryton (Nerjine et le Mathématicien)

Alain Vernhes, baryton (Roubine et Le Philologue)

Chœur et Orchestre de L'Opéra National de Lyon

Michel Plasson, direction

Compacts Radio France MFA 216040.42

Georges Bizet

Carmen : Habanera (Acte I)

Béatrice Uria-Monzon, soprano (Carmen)

Ensemble Vocal des Chorégies d’Orange

Orchestre de la Suisse Romande

Michel Plasson, direction

Archive INA

Concert donné le 12 juillet 2008

Théâtre Antique d'Orange dans le cadre des Chorégies d'Orange

Charles Gounod

Faust : Prenez mon bras un moment (Acte III)

Roberto Alagna, ténor (Faust)

Inva Mula, soprano (Marguerite)

René Pape, basse (Méphistophélès)

Marie-Nicole Lemieux, contralto (Marthe)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Michel Plasson, direction

Archive INA - Concert donné le mardi 05 août 2008

Chorégies d'Orange (Théâtre Antique)

Jules Massenet

Werther : scène finale

Jonas Kaufmann, ténor (Werther)

Sophie Koch, soprano (Charlotte)

Anne-Catherine Gillet, soprano (Sophie)

Maîtrise des Hauts de Seine

Orchestre de L'Opéra National de Paris

Michel Plasson, direction

DVD Decca 0743406

Giacomo Puccini

Turandot : Nessun Dorma (Acte III)

Roberto Alagna, ténor (Calaf)

Chœurs de l’Opéra-Théâtre d’Avignon, de l’Opéra de Nice, de l’Opéra de Toulon Provence-Méditerranée, de l’Opéra de Tours et de l’Ensemble Vocal des Chorégies D’Orange

Orchestre National de France

Michel Plasson, direction

Archive INA - Concert donné le mardi 31 juillet 2012

Théâtre Antique d'Orange dans le cadre des Chorégies d'Orange

Jules Massenet

_Cléopâtre : scène final_e

Sophie Koch, soprano (Cléopâtre)

Orchestre Symphonique de Mulhouse

Michel Plasson, direction

Archive INA - Enregistré le mardi 18 novembre 2014

Théâtre des Champs-Elysées à Paris