Michel Plasson, chef lyrique (4/5)

Georges Bizet

Carmen (Acte II) :

- La, la, la (Carmen)

- C'est la retraite ! (Carmen / Don José)

- Au quartier pour l'appel (Carmen / Don José)

- La fleur que tu m'avais jetée (Don José)

Angela Gheorghiu, soprano (Carmen)

Roberto Alagna, ténor (Don José)

Chœur Les Éléments

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5574342

Jacques Offenbach

La Grande Duchesse de Gérolstein (Acte I) :

- À cheval sur la discipline (Le Général Boum)

- Me voici, Fritz ! (Wanda / Fritz)

- Portons armes ! Présentons armes ! (Chœur)

- Ah ! Que j'aime les militaires ! (La Grande Duchesse)

Régine Crespin, soprano (La Grande Duchesse)

Mady Mesplé, soprano (Wanda)

Alain Vanzo, ténor (Fritz)

Robert Massard, baryton (Le Général Boum)

Chœur et Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

Sony SM2K 62583

Charles Gounod

Roméo et Juliette : C'est là ! Salut ! Tombeau ! Sombre et silencieux (Acte V - Roméo / Juliette)

Alfredo Kraus, ténor (Roméo)

Catherine Malfitano, soprano (Juliette)

Chœur et Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 1732058

Alberic Magnard

Guercoeur (Acte II - deuxième tableau : L'Amante - scène 5 - Giselle / Guercoeur) :

- Parjure

- Ah ! Ne me quitte pas ainsi

- Si cruelle ! Si touchante !

José Van Dam, baryton (Guercoeur)

Nadine Denize, mezzo-soprano (Giselle)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 7491938

Ambroise Thomas

Hamlet : A vos jeux mes amis ! (Acte IV - Ophélie)

Natalie Dessay, soprano (Ophélie)

Chœur Les Elements

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

Virgin 5455062

Jules Massenet

Don Quichotte (Acte II) :

- C'est vers ton amour (Don Quichotte et Sancho Pança)

- Comment peut-on penser du bien (Sancho Pança)

- Regarde!... Quoi ? Quoi ? (Don Quichotte et Sancho Pança)

José Van Dam, baryton (Don Quichotte)

Alain Fondary, baryton (Sancho Pança)

Chœur et Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI CLASSIC 7547672

Gaetano Donizetti

La favorita : Spirto gentil (Acte IV - Fernando)

Rolando Villazón, ténor (Fernando)

Chœur de la Radio Bavaroise

Orchestre de la Radio de Munich

Michel Plasson, direction

VIRGIN 3447012

Albert Roussel

Padmâvatî : Ce sont les femmes du palais (Acte I, scène 2 - Alaouddin, Le Chœur, Ratan-Sen et Le Brahmane)

José Van Dam, baryton (Alaouddin)

Nicolai Gedda, ténor (Ratan-Sen)

Charles Burles, ténor (Le Brahmane)

Chœur Orféon Donostiarra

Chœur et Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 7478918

Georges Bizet

Carmen (Acte IV) :

- C'est toi, c'est moi, l'on m'avait avertie (Carmen / Don José et Le Chœur)

- Tu ne m'aimes donc plus (Carmen / Don José et Le Chœur)

Angela Gheorghiu, soprano (Carmen)

Roberto Alagna, ténor (Don José)

Chœur Les Éléments

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5574342

Giuseppe Verdi

Les vêpres siciliennes : Merci jeunes amies (Acte V - Hélène)

June Anderson, soprano (Hélène)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 7540052