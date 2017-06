Michel Plasson, chef lyrique (3/5)

♫ Programmation musicale ♫

Georges Bizet

Carmen : Près des remparts de Séville (Acte I - Carmen / Don José)

Angela Gheorghiu, soprano (Carmen)

Roberto Alagna, ténor (Don José)

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5574342

Jacques Offenbach

La vie parisienne (Acte I) :

- Jamais, foi de Cicérone (Raoul de Gardefeu, Le baron, La baronne)

- Finale

Michel Sénéchal, ténor (Raoul De Gardefeu)

Luis Masson, baryton (Le Baron De Gondremarck)

Christiane Château, soprano (La Baronne De Gondremarck)

Chœur et Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 1141238

Hector Berlioz

Grande messe des morts opus 5 : Sanctus - pour ténor, chœur et orchestre

Chœur et Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI Classic 5561562

Charles Gounod

Mireille :

- Ouverture

- Est-elle jeune et belle ? (Acte I - Mireille / Vincent)

- La farandole joyeuse et folle (Acte II - Mireille, Vincent et Le Chœur)

- Chanson de Magali : La brise est douce et parfumée... (Mireille, Vincent et Le Chœur)

- Place, place aux coureurs ! (Chœur)

Mirella Freni, soprano (Mireille)

Alain Vanzo, ténor (Vincent)

Chœur et Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 6861862

Jules Massenet

Werther (Acte III) :

- Prélude

- Werther ! Werther ! ... qui m'aurait dit (Charlotte)

- Ces lettres ! ... Ces lettres ! (Charlotte)

- Bonjour grande sœur ! (Sophie et Charlotte)

- Ah ! Le rire est béni (Charlotte)

- Les larmes qu'on ne pleure pas (Sophie et Charlotte)

- Ah ! Mon courage m'abandonne ! (Charlotte)

- Oui c'est moi ! (Werther)

- Toute mon âme est là ! ... Pourquoi me réveiller ? (Werther)

- Ciel ! Ai-je compris ? (Charlotte et Werther)

- Ah ! Ah ! Moi, dans ses bras ! (Charlotte et Werther)

- Soit ! Adieu donc ! (Werther)

- Werther est de retour (Albert et Charlotte)

Tatiana Troyanos, mezzo-soprano (Charlotte)

Alfredo Kraus, ténor (Werther)

Christine Barbaux, soprano (Sophie)

Matteo Manuguerra, bartyon (Albert)

Orchestre Philharmonique de Londres

Michel Plasson, direction

EMI 7695732

Georges Bizet

Carmen :

- Entr'acte (Acte I)

- Les tringles des sistres tintaient (Acte II - Carmen, Mercédès et Frasquita)

- Messieurs, Pastia me dit (Zuniga, Pastia, Moralès, Frasquita et Mercédès)

- Vivat ! Vivat le toréro ! (Le Chœur et Zuniga)

- Votre toast, je peux vous le rendre (Escamillo et Le Chœur)

Angela Gheorghiu, soprano (Carmen)

Isabelle Cals, soprano (Mercédès)

Elizabeth Vidal, soprano (Frasquita)

Nicolas Cavallier, baryton basse (Zuniga)

Thomas Hampson, baryton (Escamillo)

Ludovic Tézier, baryton (Moralès)

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5574342

Ambroise Thomas

Mignon : Je suis Titania, la blonde (Acte II - Philine)

Natalie Dessay, soprano (Philine)

Chœur Les Eléments

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

Virgin 5455062