Michel Plasson, chef lyrique (2/5)

♫ Programmation musicale ♫

Georges Bizet

Carmen (Acte I) :

- L'amour est enfant de bohème (Air de Carmen et choeur)

- La cloche a sonné (Le Chœur des cigarières)

- Voyez-les regards impudents (Chœur)

- Mais nous ne voyons pas la Carmencita (Le Chœur et Carmen)

- L'amour est un oiseau rebelle (Carmen et Le Chœur)

Angela Gheorghiu, soprano (Carmen)

Chœur Les Eléments

Orchestre National du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5574342

Jacques Offenbach

La belle Hélène :

ACTE I

- Introduction

- Vers tes Autels (Chœur)

- Trop de fleurs (Calchas)

- C'est le devoir des jeunes filles (Chœurs des jeunes filles)

- Amours divins (Hélène)

- L'affaire du Mont Ida (Hélène et Calchas)

- Entrez, entrez vite, grande reine (Hélène et Calchas)

- Au cabaret du labyrinthe (Oreste, Calchas et Le Chœur)

ACTE III

- Entracte

- Dansons ! Aimons ! Buvons ! Chantons ! (Oreste et Le Chœur)

- Vénus au fond de notre âme (Oreste et Le Chœur)

- Oh ! Mais, alors, ce n'était pas un rêve ! (Ménélas, Hélène et Agamemnon)

- Là, vrai, je ne suis pas coupable (Hélène)

- C'est pour garder (Ménélas, Calchas et Agamemnon)

- Lorsque la Grèce est un champ de carnage (Ménélas, Calchas et Agamemnon)

- La galère de Cythère (Chœur)

- Et tout d'abord, ô vile multitude (Pâris et Le Chœur)

- Elle pardonnera... (Pâris, Ménélas, Agamemnon et Le Chœur)

- Elle vient ! C'est elle! (Ensemble)

Jessye Norman, soprano (Hélène, Reine de Sparte)

Jean-Philippe Lafont, baryton (Calchas - Grand Augure de Jupiter)

Colette Alliot-Lugaz, mezzo-soprano (Oreste – fils d’Agamemnon)

Charles Burles, ténor (Ménélas - Rois de Sparte)

Gabriel Bacquier, basse (Agamemnon - Rois des Rois)

John Aler, ténor (Pâris - Fils du Roi Priam)

Chœur du Capitole de Toulouse

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 2701718

Charles Gounod

La Reine de Saba : Plus grand dans son obscurité (Acte III - Balkis)

Suzanne Sarroca, soprano (La Reine Balkis)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

Gala GL 100.734

Gabriel Faure

Shylock opus 57 :

- Chanson

- Entracte

- Madrigal

- Epithalame

- Nocturne

- Final

Nicolai Gedda, ténor

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 7479382

Jules Massenet

Manon (Acte II) :

- Prélude

- On l'appelle Manon (Manon et Le Comte Des Grieux)

- Enfin, les amoureux, je vous tienstous les deux ! (Lescaut, De Brétigny, Manon et Le Comte Des Grieux)

- Allons ! .... Il le faut ! (Manon)

- Je ne suis que faiblesse... (Manon)

- Adieu, notre petite table... (Manon)

- En fermant les yeux (Rêve du Comte Des Grieux)

Ileana Cotrubas, soprano (Manon)

Jose Van Dam, baryton-basse (Le Compte Des Grieux)

Gino Quilico, baryton (Lescaut)

Jean Marie Fremeau, baryton (De Brétigny)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 7496102

Emmanuel Chabrier

Gwendoline : Ne riez pas ! (Acte I, scène 2 - air de Gwendoline)

Barbara Hendricks, soprano (Gwendoline)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 7540042