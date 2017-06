Michel Plasson, chef lyrique (1/5)

♫ Programmation musicale ♫

Georges Bizet

Carmen : Suite d'orchestre nº1

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI Classics 7547652

Jacques Offenbach

Orphée aux Enfers (fin acte III - début acte IV) :

- Galop des mouches (Acte III)

- Vive le vin ! Vive Pluton ! (Acte IV - Chœur et Cupidon)

- J'ai vu le dieu Bacchus (Acte IV - Eurydice, Diane, Cupidon et les Déesses, Pluton)

- Maintenant, je veux / Ah ! La ! La ! Le menuet n'est vraiment si charmant / Galop infernal (Acte IV - Ensemble)

Mady Mesplé, soprano (Eurydice)

Michèle Pena, soprano (Diane)

Jane Berbié, mezzo-soprano (Cupidon)

Charles Burles, ténor (Pluton)

Michel Trempont, baryton (Jupiter)

Chœur et Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 7496472

Charles Gounod

Faust : Introduction

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5562242

Charles Gounod

Faust (Acte III) :

- Introduction (Scène 1 - instrumental)

- Faites-lui mes aveux (Scène 1 - Siébel)

- C'est ici? (Scène 2 - Faust et Méphistophélès)

- Attendez-moi là, cher docteur (Scène 3 - Faust et Méphistophélès)

- Salut, demeure chaste et pure (Scène 4 - Faust)

- Alerte ! La voilà! (Scène 5 - Méphistophélès et Faust)

- Il était un roi de Thulé ((Scène 6 - Marguerite)

- O Dieu ! Que de bijoux (Scène 6 - Air de Marguerite)

Martine Mahé, soprano (Siébel)

Richard Leech, ténor (Faust)

Jose Van Dam, basse (Méphistophélès)

Cheryl Studer, soprano (Marguerite)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5562242

Léo Delibes

Lakmé : Prélude (instrumental)

Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5565692

Léo Delibes

Lakmé (Acte II) :

- Airs de danse : Introduction - Terâna - Rektah - Persian - Coda - Ah ! Ah ! Pour nos yeux charmés (Chœur) - Sortie

- Voyez donc ce vieillard et cette jeune fille (Rose, Frédéric, Miss Benton, Gérald, Ellen)

- Ah ! Ce vieillard encor (Rose) / C'est un pauvre qui mendie

- Lakmé ton doux regard se voile (Récitatif et air de Nilakantha)

- Ah ! C'est de ta douleur (Lakmé / Nilakantha)

- Ah ! Par les dieux inspirée (Air des clochettes) - Où va la jeune Hindoue ? (Air de Lakmé).

Natalie Dessay, soprano (Lakmé)

Xenia Konsek, soprano (Rose)

Franck Leguérinel, baryton (Frédéric)

Bernadette Antoine, mezzo-soprano (Miss Benton)

Gregory Kunde, ténor (Gérald)

Patricia Petibon, soprano (Ellen)

Jose Van Dam, baryton-basse (Nilakantha)

Choeur et Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI 5565692

Jules Massenet

Herodiade

1. Acte II, premier tableau

Scène 5

- Roi, tu peux t´assoupir sur ta couche d´ivoire (Chœur / Hérode)

- Danse babylonienne

- Que ce philtre amoureux dissipe ton ennui ! (Une jeune Babylonienne / Choeur)

- Ce breuvage pourrait me donner un tel rêve (Hérode)

- Que ce philtre amoureux dissipe ton ennui ! (Une jeune Babylonienne / Hérode)

Scène 6

Voilà L´homme qui fait trembler tout un empire ! (Phanuel / Hérode)

Thomas Hampson, baryton (Hérode)

Martine Olmeda, mezzo-soprano (Une Jeune Babylonienne)

Jose Van Dam, baryton-basse (Phanuel)

2. Acte IV - Ballet

- Les égyptiennes

- Les babyloniennes

- Les gauloises

- Les phéniciennes

- Final

Chœur et Orchestre du Capitole de Toulouse

Michel Plasson, direction

EMI Classics 5553782