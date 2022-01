Maurizio Pollini (3/3)

S'il a su s'imposer avec ses interprétations "objectives" des grands répertoires classiques et romantiques, Maurizio Pollini s'est aussi beaucoup investi pour faire vivre la création contemporaine. Voici un portrait discographique du pianiste milanais décliné en trois chapitres.

Si Maurizio Pollini a une connaissance encyclopédique du répertoire pianistique, il ne joue et n'enregistre que les œuvres qu'il a décidé d'explorer toute sa vie. Même fidélité dans ses convictions politiques, ses relations aux chefs d'orchestre, comme Claudio Abbado avec lequel il donna, dans les années 70, des concerts dans les usines et les universités, et aux compositeurs comme feu Luigi Nono.

Je l'ai rencontré à Venise en 1966. Il était membre du PCI et moi plus proche d'un socialisme réformé, fermement attaché à l'idée de démocratie. A priori, il n'y a pas de rapport entre les pièces de Chopin et celles de Nono protestant contre la guerre du Vietnam, qu'on a jouées en octobre à Pleyel, sinon le lyrisme : vocalité humaine chez Nono et pianistique chez Chopin.

Pour Maurizio Pollini, le but de ce cycle est d'inviter le public à «réaliser que des traits caractéristiques de la musique contemporaine comme l'interruption d'une mélodie ou le fait de l'entendre distribuée sur différents registres sont déjà présents chez Beethoven. Dans les œuvres contemporaines, il y a aussi des mélodies qu'il faut juste s'habituer à suivre sans chercher à entendre un pôle tonal.»

