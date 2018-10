Maurice Ravel : du piano à l'orchestre (3/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Claude Debussy

Nocturnes : 2. Fêtes (transcription pour 2 pianos)

Michel Béroff : Piano

Jean-Philippe Collard : Piano

EMI 1995

Maurice Ravel

Sonatine en fa dièse mineur pour piano :

1. Modéré

2. Mouvement de menuet

3. Animé

Samson François : Piano

EMI

Maurice Ravel

Miroirs M 43- pour piano :

1.Noctuelles

2. Oiseaux tristes

5. La vallée des cloches

Lilya Zilberstein : Piano

DEUTSCHE GRAMOPHON 1994

Maurice Ravel

Miroirs : 5. La vallée des cloches - arrangement pour orchestre

Orchestre Symphonique de la NHK de Tokyo

Vladimir Ashkenazy

EXTON 2003

Maurice Ravel

Rapsodie espagnole - version originale pour 2 pianos :

1. Prélude à la nuit

2. Malagueña

3. Feria

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein

SONY

Maurice Ravel

Gaspard de la nuit :

1.Ondine

2. Le gibet

3. Scarbo

Orchestre de Paris

Christoph Eschenbach

ONDINE 2004



Maurice Ravel

Daphnis et Chloé :

- Daphnis réaffirme son amour pour Chloé.

- La compétition de Daphnis et Dorcon pour un baiser de Chloé (1ère partie)

- Danse grotesque de Dorcon (1ère partie)

- Danse légère et gracieuse de Daphnis (1ère partie)

- Le triomphe de Daphnis et l'union extatique avec Chloé (1ère partie)

- Tentative de séduction de Lycéion et danse des voiles (1ère partie)

- Invasion des pirates et les efforts sans succès de Daphnis pour sauver Chloé (1ère partie)

- Invocation à Pan par les nymphes et prière de Daphnis (1ère partie)

Chœur du Conservatoire de la Nouvelle-Angleterre

Chœur Alumni

Orchestre Symphonique de Boston

Charles Munch

RCA 1955