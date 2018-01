Mariss Jansons a 75 ans (5/5)

Johann Strauss Fils

Schatz-Walzer en ut majeur opus 418

Orchestre Philharmonique de Vienne

Mariss Jansons, direction

Sony Classical 88875174772

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto pour violon n°3 en sol majeur K216 : 2. Adagio (Cadence : Sam Franko)

Julian Rachlin

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

Warner Classics 2564 61561-2

Gustav Mahler

Symphonie n°9 en ré majeur : 3. Rondo - Burlesque

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

BR Klassik 9900157

BelaBartok

Concerto SZ 116 bb 123 pour orchestre : Finale

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

Sony 88697123632

DimitriChostakovitch

Symphonie n°13 en si bémol mineur opus 113 : Babi Yar - pour basse chœur mixte et orchestre

Sergei Aleksashkin, basse

Chœur et Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

EMI 5579022

Peter Illich Tchaikovsky

La Dame de Pique (Acte III) :

- Scène 5 :

Entracte : Ya neveryu chtoby (Air d'Hermann et chœur)

Mne strashno (Hermann et l'esprit de la Comtesse)

- Scène 6

Uzh polnoch' blizitsya (Air de Lisa)

Tatiana Serjan, soprano (Lisa)

Larissa Diadkova, mezzo-soprano (La Comtesse)

Misha Didyk, Ténor (Hermann)

Chœur et Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

BR Klassik 900129

Igor Stravinsky

_Symphonie de psaumes : 1. Psaume 39 : Exaudi orationem meam Domine - p_our chœur et orchestre

Chœur et Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

BR Klassik 9900157

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°2 en ré majeur opus 36 : Allegro molto

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

BR Klassik 900119

Misato Mochizuki

Nirai - pour orchestre

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

BR Klassik 900119

Richard Strauss

4 letzte Lieder TrV 296 AV 150 : 4. Im Abendrot - pour soprano et orchestre

Anja Harteros, soprano

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Mariss Jansons, direction

BR Klassik 9900157

Josef Strauss

Die Libelle opus 204

Orchestre Philharmonique de Vienne

Mariss Jansons, direction

Sony Classical 88875174772