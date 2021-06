Maria Bayo, soprano « Viva España » (1/3)

La discographie de Maria Bayo comprend un catalogue impressionnant, qui reprend une partie importante du répertoire espagnol qu’Arabesques vous propose d’écouter.

Soprano originaire de Navarre, elle obtient en 2009 le Prix National de Musique octroyé par le gouvernement espagnol : le parcours de l'une des interprètes lyriques les plus admirées et respectées du monde de l'opéra, de la musique baroque et des répertoires espagnols, italiens et français. Saluée pour la luminosité et la clarté de son chant, sa virtuosité technique et ses qualités théâtrales et expressives, Maria Bayo est depuis deux décennies la soprano espagnole la plus sollicitée sur la scène internationale.

Magnétisme. Perfection. Excellence.

La presse spécialisée ne tarit pas d’éloges pour décrire le travail de Maria Bayo

Emanuele Rincón de Astorga

L'Elixir d'amour de Gaetano Donizetti / Maria Bayo et Rolando Villazon

Strauss - Lieder / Maria Bayo