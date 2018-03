Lili Boulanger : centenaire de sa mort le 15 mars 1918 (1/5)

Lili Boulanger

Nocturne

Janine Jansen, violon

Itamar Golan, piano

Decca 478 2256

Lili Boulanger

Pie Jesu - pour soprano quatuor à cordes harpe et orgue

Alain Fauqueur, soprano enfant

Jean Grunenwald, orgue

Orchestre des Concerts Lamoureux

Igor Markevitch, direction

Everest LPBR 6 059

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande : Mes cheveux longs descendent (Acte III, scène 1 - Air de Mélisande)

Mary Garden, soprano

Claude Debussy, piano

Aeon AECD 1215

Claude Debussy

Pelléas et Mélisande (Acte III, scène 1) :

- Mes longs cheveux descendent (Mélisande)

- Je les tiens dans les mains (Pelléas)

- Que faites-vous ici (Golaud)

Suzanne Danco, soprano (Mélisande)

Pierre Mollet, baryton (Pelléas)

Heinz Rehfuss, baryton (Golaud)

Orchestre de la Suisse Romande

Ernest Ansermet, direction

Decca 4807903

Peter Illich Tchaikovsky

Symphonie n°6 en si mineur opus 74 : Allegro con grazia

Orchestre National de France

Riccardo Muti, direction

Naïve V 4970

Charles Gounod

Prière

Ann Murray, mezzo-soprano

Graham Johnson, piano

Hypérion CDA 66801/2

Benjamin Godard

Jocelyn : berceuse

Ninon Vallin, soprano

Pianiste e violoncelliste non identifiés

Music Memoria 30427

Alphonse Hasselmans

La source opus 44 - pour harpe

Lily Laskine, harpe

Erato 3984-22029-2

Nadia Boulanger

- Extase - pour soprano et piano

- Aubade - pour baryton et piano

- Ecoutez la chanson bien douce - pour soprano et piano

Nicole Cabell, soprano

Edwin Crossley-Mercer, baryton

Lucy Mauro, piano

Delos DE3496

Claude Debussy

Suite bergamasque : Clair de lune

Magda Tagliaferro, piano

EMI 5694782

André Caplet

Quintette : Scherzo / très vif - pour flûte traversière, hautbois, clarinette, basson et piano

Michel Moraguès, flûte traversière

David Walter, hautbois

Pascal Moraguès, clarinette

Patrick Vilaire, basson

Claire Désert, piano

Le Chant du Monde LDC 2781116

Paul Vidal

- S'il est un charmant gazon

- Chant d'exil

Konstantin Wolff, baryton-basse

Trung Sam, piano

Harmonia Mundi HMC901997

Gabriel Fauré

En prière

Magali Léger, soprano

Michaël Levinas, piano

Musique et associés MUSAS JS226

Lili Boulanger

Attente - pour mezzo-soprano et piano

Mitsuko Shirai, mezzo-soprano

Hartmut Höll, piano

Bayer records BR 100041 CD

Lili Boulanger

Reflets - pour mezzo-soprano et piano

Sonia de Beaufort, mezzo-soprano

Alain Jacquon, piano

Timpani 1C 1042

Lili Boulanger

Lionel Belmondo, arrangement

Reflets

Lionel Belmondo, saxophone soprano, saxophone ténor, flûte, clarinette

Stéphane Belmondo, bugle

Julien Hardy, basson

Jérôme Voisin, clarinette, clarinette basse

Philippe Gauthier, flûte

François Christin, cor

Dominique Dournaud, cor anglais

Bastien Stil, tuba

Laurent Fickelson, piano

Clovis Nicolas, contrebasse

Philippe Soirat, batterie

Bflat Recordings BFCD 30519

Lili Boulanger

Renouveau - version pour 3 voix solistes, chœur et piano

Amanda Pitt, soprano

Jeanette Ager, mezzo-soprano

Martyn Hill, ténor

Nouveau Chœur de Chambre de Londres

Andrew Ball, piano

James Wood, direction

Hypérion CDA 66726

Claude Debussy

Prélude à l'après-midi d'un faune L 86 - pour orchestre avec flûte traversière

Alain Marion, flûte traversière

Orchestre National de L'ORTF

Jean Martinon, direction

EMI 7695872

Lili Boulanger

Nocturne - arrangement pour alto et harpe

Pierre Henri Xuereb, alto

Rachel Talitman, harpe

Harp and Company CD 505014

en savoir plus émission Arabesques Lili Boulanger : centenaire de sa mort le 15 mars 1918 (2/5)

en savoir plus émission Arabesques Lili Boulanger : centenaire de sa mort le 15 mars 1918 (3/5)

en savoir plus émission Arabesques Lili Boulanger : centenaire de sa mort le 15 mars 1918 (4/5)

en savoir plus émission Arabesques Lili Boulanger : centenaire de sa mort le 15 mars 1918 (5/5)

à lire article Musicopolis : Lili Boulanger à Paris en 1918

en savoir plus émission Musicopolis Lili Boulanger à Paris en 1918 (1/5)