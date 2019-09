Les vendanges en musique (2/2)

Alphonse Daudet évoquait dans ce poème les vignes de Châteauneuf-du-Pape, que Reynaldo Hahn mit en musique en 1893, et qui ouvrira deux émissions consacrées à la cueillette du raisin, et aux célébrations musicales du jus de la treille. A écouter sans modération !

Trois jours de vendanges Les Amoureuses, 1858

Alphonse Daudet

Je l’ai rencontrée un jour de vendange,

La jupe troussée et le pied mignon ;

Point de guimpe jaune et point de chignon :

L’air d’une bacchante et les yeux d’un ange.

Suspendue au bras d’un doux compagnon,

Je l’ai rencontrée aux champs d’Avignon,

Un jour de vendange.

Je l’ai rencontrée un jour de vendange.

La plaine était morne et le ciel brûlant ;

Elle marchait seule et d’un pas tremblant,

Son regard brillait d’une flamme étrange.

Je frisonne encore en me rappelant

Comme je te vis, cher fantôme blanc,

Un jour de vendange.

Je l’ai rencontrée un jour de vendange,

Et j’en rêve encore presque tous les jours.

Le cercueil était couvert en velours,

Le drap noir avait une double frange.

Les sœurs d’Avignon pleuraient tout autour…

La vigne avait trop de raisins ; l’amour

A fait la vendange.

