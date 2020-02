Les Sonates et Partitas de Jean-Sébastien Bach, la Bible des violonistes (2/5)

En titre de son manuscrit des Sonates et Partitas, Jean-Sébastien Bach a écrit « Sei Solo », ce qui en italien signifie « Six solos », mais aussi « Tu es seul ».

Solitude de la version originale pour violon sans accompagnement, ou version modifiée comme celles de Mendelssohn ou de Schumann rajoutant un piano pour soutenir l’harmonie. Nous vous offrons le choix entre alpha et oméga !

Bande-annonce du film The Beast with Five Fingers (La Bête aux cinq doigts) de Robert Florey avec Peter Lorre (1946) dans laquelle la main gauche d’un pianiste joue seule la Chaconne de Bach dans la transcription de Brahms

