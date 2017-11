Les régions de France (5/5) : Nord - Pas de Calais

Alexandre Desrousseaux

Le p'tit quinquin

Line Dariel

Orchestre et direction non identifiés

[Marianne Mélodie 021002]

Adam De La Halle

Amour - bonne amourette

Ensemble Aziman

Anne Azéma, direction

[K617 Productions K617197]

Adam De La Halle

Robin m´aime

Tonus Peregrinus

Antony Pitts, direction

[Naxos 8.503192]

Georges Delerue

Les Rois Maudits (Générique)

Orchestre et direction non identifiés

[Universal Music 531 263-0]

Robert Morton

L'ome armé - version pour voix d'hommes a cappella

Guillaume Dufay

Missa L'homme armé : Kyrie - version pour voix d'hommes a cappella

Capilla Flamenca

Marnix de Cat, direction

[Musique en Wallonie MEW 1157]

Anonyme

L'homme armé - pour voix d'hommes et percussions

Capilla Flamenca

Dirk Snellings, direction

[Ricercar RIC 102/8]

Josquin Des Prés

Missa l'Homme Armé super voces musicales : Kyrie

A Sei Voci

Bernard Fabre-Garrus, direction

[Astrée E 8809]

Roland De Lassus

Dessus le marché d'Arras - pour voix d'hommes a cappella

King's Singers

[Signum SIGCD150]

Adrian Willaert

Dessus le marché d'Arras - à 4 pour soprano, luth, harpe et basse de viole

Ensemble Romanesque

Katelijne van Laethem, soprano

Sophie Watillon, Piet Stryckers et Frank Liegeois, basses de viole

Hannelore Devaere, harpe

Philippe Malfeyt, luth et direction

[Ricercar RIC 331]

Adrian Willaert

Dessus le marché d'Arras - version pour flûte à bec et 3 basses de viole

Ensemble Romanesque

Bart Coen, flûte à bec

Sophie Watillon, Piet Stryckers et Frank Liegeois, basses de viole

Philippe Malfeyt, direction

[Ricercar RIC 331]

Antonio Bazzini

Le carillon d'Arras opus 36 - pour violon et piano

Caspar Frantz, piano

Chloë Hanslip, violon

[Naxos 8.570800]

Matthias Van Den Gheyn

Prélude en ut majeur (Coucou) - pour carillon

Jacques Lannoy, carillon de Douai

[Disko B DB162]

Henri Dutilleux

4 figures de résonances -: Figures - pour 2 pianos

Genevieve Joy et Henri Dutilleux, pianos

[DGG 5345672]

Pierre de Manchicourt

Hélas amour !

La Cetra D'Orfeo

[Cypres CYP 1628]

Giuseppe Verdi

Don Carlos : Dieu tu semas dans nos âmes (Acte II, 1er tableau - Don Carlos, Rodrigue, un moine et le Chœur)

Roberto Alagna, ténor (Don Carlos)

Thomas Hampson, bartyon (Rodrigue)

Csaba Airizer, basse (Un Moine)

Chœur du Théâtre du Châtelet

Orchestre de Paris

Antonio Pappano, direction

[EMI 5561522]

Franco Alfano

Cyrano de Bergerac : Ecoutez-les, Gascons (Acte III)

Roberto Alagna, ténor (Cyrano)

Orchestre National de Montpellier

Marco Guidarini, direction

[DGG 2CD 476 9798]

Guillaume Dumanoir

Les musiques royales de 1634 à 1650 : charivaris pour hautbois 1648 - pour grands hautbois, percussions et basse continue

Le Concert des Nations

Jordi Savall, direction

[Alia Vox AV 9824]

Louis Couperin

Suite en mi mineur : Allemande de la paix

Bob Van Asperen, clavecin

[Aeolus AE-10014]

Michel Lambert

Air de la paix : c'est trop faire languir…

Jean Baptiste Lully

Air de la paix : douce et charmante paix

La Simphonie du Marais

Hugo Reyne, direction

[Accord 442 9894]

Marie Alexandre Guénin

Sonate en trio opus 1 n°6 : Allegro molto - pour ensemble instrumental

Ensemble Hemiolia

Claire Lamquet, direction

[Label Eurydice LE001]

Eugène Ysaÿe

Piére Li Houyeû : Ouverture

Orchestre de L'Opéra Royal de Wallonie

Jean Pierre Haeck, direction

[Musique en Wallonie MEW 0844-0845]

Hector Berlioz

Feuillets d'album H 121 : Le chant des chemins de fer op 19 n°3 H 110 - pour ténor, chœur mixte à 6 voix et orchestre

Alain Vanzo, ténor

Choeur Régional du Nord-Pas-De-Calais

Orchestre National de Lille

Jean Claude Casadesus, direction

[non commercialisé]

Edouard Lalo

Le roi d'Ys : Vainement ma bien-aimée (Acte III - Aubade de Mylio)

Nicolaï Gedda, ténor (Mylio)

Orchestre National de la Radiodiffusion Française

Georges Prêtre, direction

[EMI Classics 5 85337 2]

Edouard Lalo

Symphonie espagnole pour violon en ré mineur opus 21 : 2. Scherzando : Allegro molto

Christian Ferras, violon

Philharmonia Orchestra

Walter Susskind, direction

[EMI Classics 5748722]

Edouard Lalo, musique

André Theuriet, paroles

Marine

Michel Dens, baryton

Jacqueline Bonneau, piano

[Pathe ASTX 114]

Albert Roussel

Rapsodie flamande op 56

Orchestre National Royal d'Ecosse

Stéphane Denève, direction

[Naxos 8.572135]

Jean-Claude Darnal

Quand la mer monte

Raoul de Godewarsvelde

[Deesse 292-2]