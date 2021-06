Les Mariés de la Tour Eiffel ont 100 ans !

Il y a tout juste un siècle, le 18 juin 1921, le Théâtre des Champs-Elysées accueillait la création d’un spectacle iconoclaste intitulé « Les Mariés de la tour Eiffel ».

Sur un texte loufoque de Jean Cocteau, et des musiques originales du Groupe des Six presque au complet (avec Poulenc, Honegger, Milhaud, Tailleferre, Durey et Auric), les danseurs des Ballets suédois de Rolf de Maré évoluaient dans des décors d’Irène Lagut, des costumes de Jean Hugo et une chorégraphie de Jean Börlin. Nous retrouverons, notamment avec Pierre Bertin, narrateur en 1921, l’ambiance potache et décomplexée de ce spectacle emblématique des Années folles.

Document INA : Émission : Le matin des musiciens / France Musique (22/09/1987)

A écouter : https://www.ina.fr/audio/P13072637

Avec les compositeurs Georges Auric, Germaine Tailleferre, Francis Poulenc, le poète Jean Cocteau et Madeleine Milhaud, la femme du compositeur Darius Milhaud, se souviennent de la création du ballet "Les Mariés de la Tour Eiffel" . Le spectacle avait provoqué un retentissant scandale.

Présentateur : Philippe Morin (France Musique)

Les mariés de la tour Eiffel réalisé par Jean-Christophe Averty