Les Maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner : oeuvre créée il y a 150 ans le 21/06/1868 (5/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nuremberg : Prélude (Acte I)

Orchestre Philharmonique de Radio France

Marek Janowski, direction

Virgin 5624532

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nuremberg :Elig vie die sonne (Acte III)

Friedrich Schorr, baryton-basse

Lauritz Melchior, ténor

Elisabeth Schumann, soprano

Gladys Parr, soprano

Ben Williams, ténor

Orchestre Symphonique de Londres

John Barbirolli, direction

Emi 7640082

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nuremberg : Seligwie die Sonne (Acte III - quintette d'Eva, Magdalena, Walther, Sachs et David)

Mikhail Rudy, piano

Emi 2346972

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nuremberg (Acte III) :

- Mein Kind von Tristan und Isolde (Sachs)

- Die selige Morgentraum-Deutweise (Sachs)

- Selig, wie die Sonne (Eva, Sachs, Walther et Magdalena)

- Sankt Krispin, lobet ihn! (Le Chœur et David)

- Wach auf, es nahet gen den Tag! (Chœur)

- Euch macht ihr's leicht (Sachs, Pogner, Beckmesser, Kothner et Le Chœur)

Hilde Gueden, soprano (Eva)

Paul Schoffler, basse (Sachs)

Gunther Treptow, ténor (Walther)

Else Schurhoff, mezzo-soprano (Magdalena)

Anton Dermota, ténor (David)

Otto Edelmann, basse (Pogner)

Alfred Poell, baryton (Kothner)

Karl Dönch,baryton-basse (Beckmesser)

Chœur de l'Opéra d'État de Vienne

Orchestre Philharmonique de Vienne

Hans Knappertsbusch, direction

Decca 440057-2

Gioacchino Rossini

Tancrede : Di tantipalpiti (Acte I - Air de Tancrède)

Marilyn Horne, soprano (Tancrède)

Orchestre de la Suisse Romande

Henry Lewis, direction

Decca 478 0166-67

Hugo Wolf

Paraphrase sur Les maîtres chanteurs de Nuremberg en sol Majeur - pour piano

Ana Marija Markovina, piano

Genuin 87091

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nüremberg :

- Morgen, ichleuchte in rosigem Schein (Ensemble)

- Morgenlich leuchtend im rosigen Schein (Ensemble)

- Verachtet mir die Meister nicht (Duo Sachs / Le peuple)

Hans Hermann Nissen, baryton-basse (Sachs)

Hans Hermann Nissen (Sachs)

Chœur de la Staatskapelle de Dresde

Staatskapelle de Dresde

Karl Boehm, direction

Profil 5038

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nuremberg : Morgenlichleuchtendimrosigen Schein (Acte III, scène 5 - Air de Walther - pour violon et piano)

Mischa Elman, violon

Carroll Hollister, piano

BBC 753

Joachim Raff

Reminiscence n°4 :

- Chant du concours de Walther

- Procession de la corporation

D'après les maitres chanteurs de Nuremberg - pour piano seul

Cyprien Katsaris, piano

Sony 58973