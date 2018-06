Les Maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner : oeuvre créée il y a 150 ans le 21/06/1868 (4/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Vittorio Monti

Csardas - arrangement pour violon, 4 bassons et contrebasson, sur des thèmes de Wagner

Elisabeth Balmas, violon

Quintette de Bassons du Gurzenich de Cologne

MDG 3379

Richard Wagner

Les maitres chanteurs de Nuremberg : Morgenlich leuchtend im rosigen Schein (Acte III - air de Walther)

Jonas Kaufmann, ténor (Walther)

Orchestre Philharmonique de Prague

Marco Armiliato, direction

Decca 475 9966

Johannes Brahms

Sonate pour violon et piano n°2 en la Majeur opus 100 : 1. Allegro amabile

Arthur Grumiaux, violon

Gyorgy Sebok, piano

Philips 9 500 108

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nüremberg (Acte III) :

- Prélude

- Gleich Meister Hier (David et Sachs)

- Wahn Wahn Überall Wahn (Air de Sachs)

- Grüss Gott mein Junker (Sachs et Walther)

Horst R Laubenthal, ténor (David)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton (Sachs)

Placido Domingo, ténor (Walther)

Chœur de L'Opéra Allemand de Berlin

Orchestre de L'Opéra Allemand de Berlin

Jochum Eugen, direction

DDG 415278

Roland de Lassus

Les maîtres chanteurs de Nüremberg : Hört zu ein neus Gedicht - pour 5 voix a cappella

Die Singphoniker

Calig ALIG 50915

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nüremberg : Wahn ! Wahn ! Überall wahn ! (Acte III)

Friedrich Schorr, baryton-basse (Sachs)

Orchestre de l'Opera d'Etat de Berlin

Leo Blech, direction

EMI 7640082

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nürembergg WWV 96 : Morgenlich leuchtend im rosigen Schein (Acte III - Air de Walther) - arrangement pour violoncelle et piano

Pablo Casals, violoncelle

Nikolai Mednikoff, piano

RCA 09026 61616 2

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nüremberg (Acte III) :

- Morgenlich leuchtend in rosigem Schein (Duo Walther et Sachs)

- Ein Werbelied! Von Sachs (Beckmesser et Sachs)

- Das Gedicht? Hier liess ich's (Beckmesser et Sachs)

- Grüß Gott, mein Evchen! (Sachs et Eva)

- Weilten die Sterne im lieblichen Tanz? (Sachs et Walther)

- Hat man mit dem Schuhwerk (Sachs et Eva)

Catarina Ligendza, soprano (Eva)

Placido Domingo, ténor (Walther)

Dietrich Fischer-Dieskau, baryton (Sachs)

Roland Hermann, baryton-basse (Beckmesser)

Chœur et Orchestre de L'Opéra Allemand de Berlin

Jochum Eugen, direction

DDG 415278

Albert Lortzing

Les maîtres chanteurs de Nüremberg : Was hör'ich! (Sachs)

Karl Schmitt-Walter, baryton (Hans Sachs)

Memories 4550

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nüremberg : Quintette - réduction pour piano

Orazio Sciortino, piano

Sony Classical 2017