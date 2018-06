Les Maîtres chanteurs de Nuremberg de Richard Wagner : oeuvre créée il y a 150 ans le 21/06/1868 (2/5)

♫ ♪ PROGRAMMATION MUSICALE ♪♫

Richard Wagner

Les maitres chanteurs : prélude

Glenn Gould, piano

CBS M3K 42107

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nuremberg WWV 96 : Am stillen Herd (Acte I - Air de Walther)

Richard Tauber, Walther (ténor)

Orchestre de l'Opéra d'État de Berlin

George Szell, Direction

EMI 6985422

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nuremberg (Acte I, scène 3) :

- Am stillen Herd in Winterzeit (Walther, Sachs, Beckmesser, Nachtigall et Vogelgesang)

- Nun, Meiser, wenn's gefallt (Kothner, Walther et Beckmesser)

- Fanget an ! (Beckmesser et Walther)

- Seid lhr nun fertig (Beckmesser, Walther, Pogner et Kothner)

- Halt! Meister! Nicht so geeilt ! (Sachs, Beckmesser, Walther, Nachtigall, Pogner, Kothner et Le Chœur)

Elisabeth Schwarzkopf, soprano (Eva)

Ira Malaniuk, mezzo-soprano (Magdalene)

Erich Majkut, ténor (Kunz Vogelgesang)

Hans Hopf, ténor (Walther Von Stolzing)

Erich Kunz, baryton (Sixtus Beckmesser)

Otto Edelmann, baryton-basse (Hans Sachs)

Hans Berg, basse (Konrad Nachtigall)

Heinrich Pflanzl, basse (Fritz Kothner)

Orchestre du Festival de Bayreuth

Herbert Von Karajan, direction

EMI 7635002

Richard Wagner

DasLiebesverbotoder Die Novize von Palermo WWV 38 : Ouverture

Orchestre National Royal D’Écosse

Neeme Jarvi, direction

Chandos 5087

Richard Wagner

Die meistersinger von nürnberg - was duftetdoch der flieder (Acte II)

Friedrich Schorr, baryton-basse

Orchestre Symphonique de Londres

Albert Coates, direction

EMI 7640082

Richard Wagner

Les maîtres chanteurs de Nüremberg :

- Johannistag! Johannistag! (Acte II, scène 1 - Chœur, Magadelene, David et Sachs)

- Lass seh'n, ob Meister Sachs zu Haus? (Acte II, scène 2 - Pogner, Eva et Magdalene)

- Zeig her! -'s ist gut (Acte II, scène 3 - David)

- Was duftet doch der Flieder (Acte II, scène 3 - Air de Sachs)

Gerhard Unger, ténor (David)

Ferdinand Frantz, baryton-basse (Hans Sachs)

Gottlob Frick, basse (Veit Pogner)

Chœur de la Cathédrale Sainte-Hedwige de Berlin

Chœur de L'Opéra D'Etat de Berlin

Chœur de L'Opéra Allemand de Berlin

Orchestre Philharmonique de Berlin

Rudolf Kempe, direction

EMI 7641542

Hans Sachs

Silberweise

Hugues Cuenod, ténor

INA 262020

Richard Wagner

Träume - pour voix et piano (arrangement pour violon et petit orchestre)

Juraj Cizmarovic, violon

Orchestre Symphonique du WDR de Cologne

Marcus Bosch, direction

Coviello 31104

Richard Wagner

Tristan et Isolde :Prélude (Acte I)

Orchestre de Philadelphie

Christian Thielemann, direction

Deutsche Gramophon 453485-2

Hans Von Bulow

Carnevale di Milani opus 21 : Valzer

Mark Anderson, piano

Nimbus 5876

Hans Von Bulow

3 des 5 lieder opus 5 - pour baryton et piano :

- Der Fichtenbaum

- Nachts

- Volkslied

Michael Volle, baryton

Adrian Baianu, piano

Oehms Classics 808