Les Arts Florissants et la musique sacrée (4/5)

En marge de la musique sacrée, ce sont les esprits malfaisants du Zoroastre de Rameau qui ouvrent cette nouvelle émission sur les Arts Flo. Fort heureusement, Campra, Charpentier, John Blow et Purcell viendront ensuite apaiser nos âmes tourmentées...

Ensemble instrumental et vocal consacré à la musique baroque, les Arts Florissants sont fondés en 1979 par le claveciniste et chef franco-américain William Christie. Le ténor britannique Paul Agnew devient son adjoint en 2007. Le nom "Arts Florissants" fait écho à un opéra de Marc-Antoine Charpentier.

Côté répertoire, l'ensemble se tourne à la fois vers le Grand Siècle français, et plus largement vers la musique européenne des 17e et 18e siècles.