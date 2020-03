Les Arts Florissants et la musique sacrée (3/5)

Ouvert par le Magnificat de Charpentier, cette série se poursuit avec un autre Magnificat que Claudio Monteverdi composait en 1610 pour ses Vêpres de la Vierge. Cette émission marque le passage des "Arts Flo" à l'an 2000, avec la Messe de minuit de Marc-Antoine Charpentier

Ensemble instrumental et vocal consacré à la musique baroque, les Arts Florissants sont fondés en 1979 par le claveciniste et chef franco-américain William Christie. Le ténor britannique Paul Agnew devient son adjoint en 2007. Le nom "Arts Florissants" fait écho à un opéra de Marc-Antoine Charpentier.

Côté répertoire, l'ensemble se tourne à la fois vers le Grand Siècle français, et plus largement vers la musique européenne des 17e et 18e siècles.

