Les Arts Florissants et la musique sacrée (2/5)

Georg Friedrich Haendel compositeur

Le Messie : Then shall be brought to pass the saying (3ème partie) Récitatif de haute-contre / O death where is thy sting (3ème partie) Duo haute-contre et ténor / But thanks be to God (3ème partie) Choeur

William Christie : chef d'orchestre, Les Arts Florissants, Les Arts Florissants, Andreas Scholl : Haute-contre, Mark Padmore : Ténor, Charles Jennens : auteur