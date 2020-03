Les Arts Florissants et la musique sacrée (1/5)

Outre les tragédies en musique ou les comédies-ballets, "les Arts Flo" ont grandement contribué à notre connaissance de la musique sacrée. Dans ce premier volet, nous parcourons les enregistrements des années 80, en commençant par le Magnificat de Marc-Antoine Charpentier

Ensemble instrumental et vocal consacré à la musique baroque, les Arts Florissants sont fondés en 1979 par le claveciniste et chef franco-américain William Christie. Le ténor britannique Paul Agnew devient son adjoint en 2007. Le nom "Arts Florissants" fait écho à un opéra de Marc-Antoine Charpentier.

Côté répertoire, l'ensemble se tourne à la fois vers le Grand Siècle français, et plus largement vers la musique européenne des 17e et 18e siècles.