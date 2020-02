Leopold Godowsky, pianiste (1/2)

On l’a parfois surnommé le « Bouddha du piano », pour son physique trapu, joufflu et de son sourire serein. Le pianiste virtuose et autodidacte Leopold Godowsky est né il y a 150 ans, dans une famille juive aux confins d’une Pologne qui n’existait plus.

Leopold Godowsky et sa fille Dagmar Godowsky Mays, © Getty / Bettmann