Leif Ove Andsnes, pianiste (5/5)

Cinquième et dernière émission sur Leif Ove Andsnes : cinquième et dernier concerto de Beethoven, "L'Empereur" dont nous écouterons un large extrait.

Ce dernier volet sera également l'occasion de revenir sur les enregistrements les plus récents du pianiste, autour de Chopin et Schumann, mais aussi de retrouver Grieg dans un chef-d’œuvre méconnu, la Ballade pour piano seul en sol mineur.

Le New York Times a qualifié Leif Ove Andsnes de « pianiste d’une élégance, d’une puissance et d’une perspicacité magistrales » et le Wall Street Journalde « l’un des musiciens les plus doués de sa génération ».

Grâce à sa technique impressionnante et à ses interprétations recherchées, le célèbre pianiste norvégien a été acclamé dans le monde entier, donnant des récitals et jouant des concertos dans les plus grandes salles de concert du monde entier et avec ses orchestres les plus en vue, sans oublier qu’il continue d’enregistrer régulièrement des albums

Leif Ove Andsnes est né à Karmøy, en Norvège, en 1970, et a étudié au Conservatoire de Bergen sous la direction du célèbre professeur tchèque Jirí Hlinka. Il a en outre reçu de précieux conseils du professeur de piano belge Jacques de Tiège qui, tout comme Hlinka, a grandement influencé son style musical et sa philosophie. Il est actuellement conseiller artistique de l’Académie de piano du professeur Jirí Hlinka à Bergen, où il donne chaque année un cours de maître aux étudiants participants.

En savoir plus sur Leif Ove Andsnes :ICI

Vidéo

Leif Ove Andsnes joue Chopin

Programmation musicale

Frédéric Chopin : Nocturne pour piano n°4 en Fa Maj op 15 n°1

Leif Ove Andsnes (piano)

Sony Classical 1907582293

Frédéric Chopin : Ballade pour piano n°2 en Fa Maj op 3

Leif Ove Andsnes (piano)

Sony Classical 1907582293

Ludwig Van Beethoven : Concerto pour piano n°5 en Mi bémol Maj op 73 (L'empereur) : 2. Adagio un poco mosso 3. Rondo

Orchestre de Chambre Mahler

Leif Ove Andsnes (piano et direction)

Sony Classical 88843058862

Franz Schubert : Fülle der Liebe D 854

Ian Bostridge (ténor), Leif Ove Andsnes (piano)

EMI 5164432

Robert Schumann : Liederkreis op 24 : 3. Ich wandelte unter den Bäumen - pour baryton et piano

Matthias Goerne (baryton), Leif Ove Andsnes (piano)

Harmonia Mundi 902353DI

Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto n°20 en ré min K 466 : 2. Romance

Orchestre de Chambre Norvégien

Leif Ove Andsnes (piano et direction)

EMI 5002812

Edvard Grieg : Ballade pour piano en sol min op 2

Leif Ove Andsnes (piano)

EMI 3943992

Serge Rachmaninov : Concerto pour piano n°4 en sol min op 40 : 3. Finale : Allegro vivace

Leif Ove Andsnes (piano)

Orchestre Symphonique de Londres

Antonio Pappano (direction)

EMI CLASSICS 6 40516 2

Charles Trenet : Coin de rue - réduction pour piano

Leif Ove Andsnes (piano)

EMI 3416822