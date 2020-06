Leif Ove Andsnes, pianiste (4/5)

Leif Ove Andsnes revisite pour notre plus grand bonheur les grands classiques de la littérature pour piano .

Mais il nous fait aussi sortir des sentiers battus, comme avec ce superbe disque consacré au Danois Carl Nielsen dont nous écouterons la grande Chaconne de 1916. Mozart, Beethoven, Schubert et Grieg seront là comme toute la semaine, mais le XXème siècle sera également représenté par Béla Bartók dans son Deuxième Concerto pour piano sous la direction de Pierre Boulez, puis par Igor Stravinsky dans une version pour piano à quatre mains du Sacre du Printemps avec Marc-André Hamelin.

Le New York Times a qualifié Leif Ove Andsnes de « pianiste d’une élégance, d’une puissance et d’une perspicacité magistrales » et le Wall Street Journalde « l’un des musiciens les plus doués de sa génération ».

Grâce à sa technique impressionnante et à ses interprétations recherchées, le célèbre pianiste norvégien a été acclamé dans le monde entier, donnant des récitals et jouant des concertos dans les plus grandes salles de concert du monde entier et avec ses orchestres les plus en vue, sans oublier qu’il continue d’enregistrer régulièrement des albums

Leif Ove Andsnes est né à Karmøy, en Norvège, en 1970, et a étudié au Conservatoire de Bergen sous la direction du célèbre professeur tchèque Jirí Hlinka. Il a en outre reçu de précieux conseils du professeur de piano belge Jacques de Tiège qui, tout comme Hlinka, a grandement influencé son style musical et sa philosophie. Il est actuellement conseiller artistique de l’Académie de piano du professeur Jirí Hlinka à Bergen, où il donne chaque année un cours de maître aux étudiants participants.

Vidéo

Leif Ove Andsnes joue Sibelius

Programmation musicale

Ludwig van Beethoven : Concerto pour piano n°4 en Sol Maj op 58 : 3. Rondo vivace

Orchestre de Chambre Mahler

Leif Ove Andsnes (piano et direction)

SONY CLASSIC 88883705482

Carl Nielsen : Chaconne FS 79 op 32

Leif Ove Andsnes (piano)

VIRGIN 5451292

Edvard Grieg : 15 Danses paysannes norvégiennes op 72 :

4. Halling de la montagne magique 5. Danse de printemps du pays d'Os 6. Gangar de Myllarguten

Leif Ove Andsnes (piano)

EMI 5565412

Béla Bartók :Concerto pour piano n°2 Sz 95 BB 101 : 3. Allegro molto

Leif Ove Andsnes (piano)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Pierre Boulez (direction)

DEUTSCHE GRAMMOPHON 4775330

Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto pour piano n°18 en Si bémol Maj K 456 : 3. Allegro vivace

Orchestre de Chambre Norvégien

Leif Ove Andsnes (piano et direction)

EMI 5578032

Franz Schubert :Sonate pour piano en Si bémol Maj op posth D 960 : 4. Allegro ma non troppo - Presto

Leif Ove Andsnes (piano)

EMI 5579012

Modeste Moussorgski : Tableaux d'une exposition : 9. La cabane sur pattes des poules 10. La grande porte de Kiev

Leif Ove Andsnes (piano)

EMI 6 98360 2

Serge Rachmaninov : Concerto pour piano n°3 en ré min op 30 : 1. Allegro ma non tanto

Leif Ove Andsnes (piano)

Orchestre Symphonique de Londres

Antonio Pappano (direction)

EMI CLASSICS 6 40516 2

Igor Stravinsky : Le sacre du printemps : 13. Le sacrifice (2ème tableau) : Action rituelle des ancêtres 14. Le sacrifice (2ème tableau) : Danse sacrale - pour 2 pianos

Marc André Hamelin (piano), Leif Ove Andsnes (piano)

HYPERION CDA68189