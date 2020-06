Leif Ove Andsnes, pianiste (3/5)

Après le soliste et le concertiste, c'est un Leif Ove Andsnes chambriste que nous entendrons aujourd'hui avec un extrait du Quintette opus 34 de Brahms, mais aussi l'intégralité de la Sonate pour violon et piano de Debussy qu'il a gravée avec le violoniste Christian Tetzlaff.

Le New York Times a qualifié Leif Ove Andsnes de « pianiste d’une élégance, d’une puissance et d’une perspicacité magistrales » et le Wall Street Journal de « l’un des musiciens les plus doués de sa génération ».

Grâce à sa technique impressionnante et à ses interprétations recherchées, le célèbre pianiste norvégien a été acclamé dans le monde entier, donnant des récitals et jouant des concertos dans les plus grandes salles de concert du monde entier et avec ses orchestres les plus en vue, sans oublier qu’il continue d’enregistrer régulièrement des albums

Leif Ove Andsnes est né à Karmøy, en Norvège, en 1970, et a étudié au Conservatoire de Bergen sous la direction du célèbre professeur tchèque Jirí Hlinka. Il a en outre reçu de précieux conseils du professeur de piano belge Jacques de Tiège qui, tout comme Hlinka, a grandement influencé son style musical et sa philosophie. Il est actuellement conseiller artistique de l’Académie de piano du professeur Jirí Hlinka à Bergen, où il donne chaque année un cours de maître aux étudiants participants.

En savoir plus sur Leif Ove Andsnes :ICI

Vidéo

Leif Ove Andsnes joue Schubert

à réécouter émission Musique matin Leif Ove Andsnes : de Mozart à Schubert

Programmation musicale

Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto n°17 en Sol Maj K 453 : 3. Allegretto

Orchestre de Chambre Norvégien

Leif Ove Andsnes (piano et direction)

EMI 5002812

Ludwig Van Beethoven : Concerto n°3 en ut min op 37 : 2. Largo

Orchestre de Chambre Mahler

Leif Ove Andsnes (piano et direction)

Sony Classical 88725420582

Johannes Brahms : Quintette en fa min op 34 : 3. Scherzo : Allegro et Trio - pour quatuor à cordes et piano

Leif Ove Andsnes (piano), Natalia Prischepenko (violon), Heime Müller (violon), Volker Jacobsen (alto), Eckart Runge (violoncelle)

VIRGIN 094639514328

Dimitri Chostakovitch : Concerto n°1 en ut min op 35 : IV. Allegro con brio - presto allegretto poco moderato - moderato con brio / Pour piano trompette et cordes

Leif Ove Andsnes (piano), Hakan Hardenberger (trompette)

Orchestre Symphonique de la Ville de Birmingham

Paavo Järvi (direction)

EMI 5567602

Serge Rachmaninov : Concerto pour piano n°2 en ut min op 18 : 2. Adagio sostenuto

Leif Ove Andsnes (piano)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Antonio Pappano (direction)

EMI 4748132

Karol Szymanowski : Symphonie n°4 op 60 : 3. Allegro non troppo ma agit ato ed ansioso - symphonie concertante pour piano et orchestre

Leif Ove Andsnes (piano)

Orchestre Symphonique de la Ville de Birmingham

Simon Rattle (direction)

WARNER CLASSICS 0825646200511

Witold Lutoslawski : Concerto pour piano et orchestre : 2eme mouvement

Leif Ove Andsnes (piano)

Orchestre de la Radiodiffusion de Bavière

Franz Welser-Möst (direction)

EMI 2641822

Franz Schubert : Sonate n°20 en La Maj op posth D 959 : 2. Andantino

Leif Ove Andsnes (piano)

EMI 557266 2

Claude Debussy : Sonate en sol min pour violon et piano : 1. Allegro vivo 2. Intermède : Fantasque et léger 3. Finale : Très animé

Christian Tetzlaff (violon), Leif Ove Andsnes (piano)

VIRGIN VC 5451222