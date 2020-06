Leif Ove Andsnes, pianiste (2/5)

Suite et fin du Concerto de Grieg avec l'Orchestre philharmonique de Berlin dirigé par Mariss Jansons, mais aussi le Premier de Rachmaninov (RACH 1), le Deuxième de Beethoven, sans oublier Mozart, Schubert et Marc-André Dalbavie, auteur en 2005 d'un Concerto dédié à Leif Ove Andsnes

Le New York Times a qualifié Leif Ove Andsnes de « pianiste d’une élégance, d’une puissance et d’une perspicacité magistrales » et le Wall Street Journal de « l’un des musiciens les plus doués de sa génération ».

Grâce à sa technique impressionnante et à ses interprétations recherchées, le célèbre pianiste norvégien a été acclamé dans le monde entier, donnant des récitals et jouant des concertos dans les plus grandes salles de concert du monde entier et avec ses orchestres les plus en vue, sans oublier qu’il continue d’enregistrer régulièrement des albums

Leif Ove Andsnes est né à Karmøy, en Norvège, en 1970, et a étudié au Conservatoire de Bergen sous la direction du célèbre professeur tchèque Jirí Hlinka. Il a en outre reçu de précieux conseils du professeur de piano belge Jacques de Tiège qui, tout comme Hlinka, a grandement influencé son style musical et sa philosophie. Il est actuellement conseiller artistique de l’Académie de piano du professeur Jirí Hlinka à Bergen, où il donne chaque année un cours de maître aux étudiants participants.

Vidéo

Leif Ove Andsnes joue Mozart

Programmation musicale

Edvard Grieg : 6 pièces lyriques op 43 : 4. Oisillon

Leif Ove Andsnes (piano)

VIRGIN VC 7593002

Wolfgang Amadeus Mozart : Concerto pour piano n°9 en Mi bémol Maj K 271 : 1. Allegro

Orchestre de Chambre Norvégien

Leif Ove Andsnes (piano et direction)

EMI 5578032

Ludwig Van Beethoven : Concerto pour piano n°2 en Si bémol Maj op 19 : 2. Adagio

Orchestre de Chambre Mahler

Leif Ove Andsnes (piano et direction)

SONY CLASSIC 88883705482

Benjamin Britten : Concerto pour piano en Ré Maj op 13 : 1. Toccata

Leif Ove Andsnes (piano)

Orchestre Symphonique de la Ville de Birmingham

Paavo Järvi (direction)

EMI 9 78163 2

Franz Schubert : Sonate n°17 en Ré Maj op 53 D 850 pour piano : 1. Allegro

Leif Ove Andsnes (piano)

EMI 559212

Edvard Grieg : Concerto pour piano en la min op 16 : 2. Adagio - 3. Allegro moderato molto e marcato - Andante maestoso

Leif Ove Andsnes (piano)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Mariss Jansons (direction)

EMI 3943992

Serge Rachmaninov : Concerto pour piano n°1 en fa dièse min op 1 : 1. Vivace

Leif Ove Andsnes (piano)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Antonio Pappano (direction)

EMI 4748132

Edvard Grieg : 6 pièces lyriques op 43 : 6. Au printemps

Leif Ove Andsnes (piano)

VIRGIN VC 7593002

Marc-André Dalbavie : Concerto pour piano et orchestre : 3eme mouvement

Leif Ove Andsnes (piano)

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Franz Welser-Mös (direction)

EMI 2641822