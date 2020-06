Leif Ove Andsnes, pianiste (1/5)

Première émission sur le pianiste norvégien, et premier concerto de Beethoven qu'il enregistre du piano à la tête de l'Orchestre de chambre Mahler, dans le cadre d'un projet intitulé "The Beethoven Journey" qui les avait conduits pendant quatre ans dans des dizaines de pays et des centaines de ville

Également au programme sa première gravure du concerto de Grieg, aux côtés de Haydn, Schubert, Chopin et Liszt, dans l'intégralité de son Second Concerto.

Le New York Times a qualifié Leif Ove Andsnes de « pianiste d’une élégance, d’une puissance et d’une perspicacité magistrales » et le Wall Street Journalde « l’un des musiciens les plus doués de sa génération ».

Grâce à sa technique impressionnante et à ses interprétations recherchées, le célèbre pianiste norvégien a été acclamé dans le monde entier, donnant des récitals et jouant des concertos dans les plus grandes salles de concert du monde entier et avec ses orchestres les plus en vue, sans oublier qu’il continue d’enregistrer régulièrement des albums

Leif Ove Andsnes est né à Karmøy, en Norvège, en 1970, et a étudié au Conservatoire de Bergen sous la direction du célèbre professeur tchèque Jirí Hlinka. Il a en outre reçu de précieux conseils du professeur de piano belge Jacques de Tiège qui, tout comme Hlinka, a grandement influencé son style musical et sa philosophie. Il est actuellement conseiller artistique de l’Académie de piano du professeur Jirí Hlinka à Bergen, où il donne chaque année un cours de maître aux étudiants participants.

Programmation musicale

Edvard Grieg : 6 pièces lyriques op 65 : 1. De la jeunesse - pour piano

Leif Ove Andsnes (piano)

VIRGIN 7596132

Edvard Grieg : Concerto pour piano en la min op 16 : 1. Allegro molto moderato

Leif Ove Andsnes (piano)

Orchestre Philharmonique de Bergen

Dmitri Kitayenko(direction)

VIRGIN 7596132

Joseph Haydn : Concerto n°11 en Ré Maj HOB XVIII:11 : 3. Rondo all 'ungarese : allegro assai

Orchestre de Chambre Norvégien

Leif Ove Andsnes (direction et piano)

EMI 5569602

Franz Schubert : Winterreise D 911 op 89 : Der LindenbaumIan

Bostridge (ténor) Leif Ove Andsnes (piano)

EMI 5577902

Leos Janacek : Sur un sentier broussailleux JW VIII/17 : 1er cahier : 3. Pojdte s nami

Leif Ove Andsnes (piano)

VIRGIN CLASSICS VRGN VC 791222-2

Leos Janacek : Sur un sentier broussailleux JW VIII/17 : 1er cahier : 7. Dobrou noc

Leif Ove Andsnes (piano)

VIRGIN CLASSICS VRGN VC 791222-2

Leos Janacek : Dans les brumes JW VIII/2 : 1. Andante

Leif Ove Andsnes (piano)

VIRGIN CLASSICS VRGN VC 791222-2

Franz Liszt : Concerto pour piano n°2 en La Maj S 125 : 1. Adagio sostenuto assai 2. Allegro agitato assai 3. Allegro moderato 4. Allegro deciso5. Marzia le un poco meno allegro 6. Allegro animato

Leif Ove Andsnes (piano)

Orchestre Philharmonique de Bergen

Dmitri Kitayenko (direction)

VIRGIN 7596132

Frédéric Chopin : Mazurka n°13 en la min op 17 n°4

Leif Ove Andsnes (piano)

VIRGIN VCK 791501-2

Frédéric Chopin : Etude n°16 en la min op 25 n°4

Leif Ove Andsnes (piano)

VIRGIN VCK 791501-2

Ludwig Van Beethoven : Concerto n°1 en Ut Maj op 15 : 3. Rondo

Orchestre de Chambre Mahler

Leif Ove Andsnes (direction et piano)

Sony Classical 88725420582

Edvard Grieg : Valse op 12 n°2 - pour piano

Leif Ove Andsnes (piano)

EMI 557296-2

Edvard Grieg : Mélodie norvégienne op 12 n°6 - pour piano

Leif Ove Andsnes (piano)

EMI 557296-2