Le Tombeau musical de Claude Debussy

Henry Prunières, directeur de La Revue musicale, souhaite rendre hommage à Claude Debussy, décédé deux ans auparavant. Pour ce projet, il sollicite dix des plus grands compositeurs de l’époque afin de concevoir un numéro spécial assorti d'un supplément musical : Dukas, Schmitt, Bartók, Stravinsky...

« Le Tombeau de Claude Debussy », un échantillon du Paris musical de 1920

Debussy succombe à un cancer en décembre 1920. Il avait alors 55 ans. La Revue musicale décide de publier un numéro spécial, et, initiative tout à fait inhabituelle, d’ajouter un supplément composé de partitions de la plume de dix compositeurs aux styles très différents : Igor Stravinsky, Béla Bartók, Paul Dukas, Erik Satie, Manuel de Falla, Albert Roussel, Florent Schmitt, Eugene Goossens, Gian Francesco Malipiero et Maurice Ravel.

Au cœur de cette anthologie, intitulée Le Tombeau de Claude Debussy, les styles sont très hétérogènes et l’instrumentation varie d’une pièce à l’autre : une miniature vocale, un choral pour grand ensemble à vents, des pièces pour piano, guitare... Les âges, les origines et les personnalités des compositeurs reflètent ainsi l’éventail des esthétiques qui cohabitent alors dans la capitale française des années 1920. Les dix pièces forment des rencontres improbables : Satie, réservé et énigmatique, côtoie un passionné de folklore populaire, Bartók, tandis que Dukas dialogue avec Ravel ou Stravinsky.

Si l'ensemble de l'anthologie est peu jouée, c'est en partie dû à son instrumentation variée, mais aussi au fait que nombre des compositeurs ont réutilisé leur pièce dans des partitions. Ainsi, Bartók inclut sa pièce pour piano dans ses Improvisations sur des chants paysans hongrois, Florent Schmitt associe sa pièce à une seconde pièce afin de former le diptyque Mirages, les pages de Ravel réapparaissent dans le premier mouvement de sa Sonate pour violon et violoncelle...