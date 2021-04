Le religieux lyrique et symphonique (5/5)

Edward Elgar compositeur

Les apôtres op 49 : 2ème partie : Then Judas which had betrayed him

Mark Elder : chef d'orchestre, Orchestre Hallé, Choeur Hallé, Choeur D'Enfants Halle, Choeur Du Royal Northern College De Musique Et Universite De Manchester, Frances Cooke, Richard Wilberforce, Rebecca Evans : Soprano, L'Ange Gabriel / La Vierge Marie, Alice Coote : Mezzo-soprano, Marie Madeleine / 2ème narrateur, Paul Groves : Ténor, Jean / 1er narrateur, Jacques Imbrailo : Baryton (voix), Jésus, David Kempster : Baryton (voix), Pierre, Brindley Sherratt : Basse (voix), Judas