Le Beau Danube bleu (5/5)

♫ Programmation musicale ♫

The King Cole Trio

The blue Danube

The King Cole Trio

Nat King Cole, piano

Oscar Moore, guitare

Wesley Prince, basse

Vintage Jazz Classics VJC-1026-2

Camille Saint-Saëns

6 études opus 52 : étude en forme de valse

François-René Duchâble, piano

EMI 7631592

Peter Illich Tchaïkovski

Valse-scherzo en ut majeur, opus 34 (réduction pour violon et piano)

David Oistrakh, violon

Vladimir Yampolski, piano

Brilliant Classics 8402

Johann Strauss Fils

Rosen aus dem Süden, opus 388 (Roses du Sud)

Orchestre Symphonique de Vienne

Willi Boskovsky, direction

Decca 417706-2

Emmanuel Chabrier

10 pièces pittoresques pour piano : scherzo-valse

Aldo Ciccolini, piano

EMI Classics 85844 2

Johann Strauss Fils

Frühlingsstimmen opus 410

Orchestre Philharmonique de Vienne

Mariss Jansons, direction

Deutsche Grammophon 477 5566

Franz Liszt

Valse oubliée en fa dièse majeur S.215 n°1

Vladimir Horowitz, piano

Sony Classical 88843054582-19-20

Emile Waldteufel

Les patineurs

Orchestre Philharmonique de Strasbourg

Theodor Guschlbauer, direction

FNAC 592311

Gabriel Fauré

Valse caprice n°1 en la majeur, opus 30

Kathryn Stott, piano

Hyperion CDS446001/4

Franz Liszt

Bagatelle sans tonalité S.216a - Mephisto-valse n°4b

Guillaume Coppola, piano

Calliope AL 9412

Emile Waldteufel

España opus 236

Orchestre Philharmonique de Vienne

Mariss Jansons, direction

Sony Classical 88875174772

Peter Illich Tchaïkovski

Symphonie n°5 en mi mineur, opus 64 : Valse

Orchestre Philharmonique de Leningrad

Evgueni Mravinski, direction

Profil PH15000

Johann Strauss Fils

Kaiser-Walzer, opus 437 (Valse de l'empereur)

Orchestre Philharmonique de New York

Leonard Bernstein, direction

S MK 47627

Claude Debussy

Valse romantique

Philippe Cassard, piano

A E 8531

Peter Illich Tchaïkovsky

Casse-Noisette : Valse des fleurs (Acte II, scène 13)

Orchestre Philharmonique de Bergen

Neeme Järvi, direction

C CHSA 5144

Gabriel Fauré

Dolly opus 56 : Kitty-valse - pour piano à 4 mains

Eric Le Sage et Alexandre Tharaud, Piano

Alpha 603

Erik Satie

Je te veux

Patricia Petibon, soprano

Susan Manoff, piano

Christian Pierre La Marca, violoncelle

Deutsche Grammophon 792465

Serge Rachmaninov

Suite pour deux pianos n°2 en ut majeur opus 17 : Valse - pour 2 pianos

Brigitte Engerer et Boris Berezovsky, piano

Mirare MIR 070

Johann Strauss fils / Carlos Campos (arrangement)

Danubio azul

Carlos Campos y su Orquesta

La voix de son maître FELP 212