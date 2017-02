Le Beau Danube bleu (4/5)

♫ Programmation musicale ♫

Johann Strauss Fils

An der schönen blauen Donau(Le beau Danube bleu)

The Comedian Harmonists

EPM Records 983782

Gioacchino Rossini

La boutique fantasque : Valse lente (andantino moderato) / Ballet sur des airs de Rossini

Ottorino Respighi, arrangement et orchestration

Orchestre Symphonique de Cincinnati

Jesús López-Cobos, direction

Telarc CD-80396

Jacques Offenbach

Les fées du Rhin : Grande valse pour orchestre

Les Musiciens du Louvre

Marc Minkowski, direction

Archiv Produktion 00289 477 6403

Josef Strauss

Dorfschwalben aus Österreich, opus 164 - valse pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne

Zubin Mehta, direction

Sony Classical 88875035492

Johannes Brahms

Seize valses pour piano à quatre mains, opus 39

Yaara Tal et Andreas Groethuysen, piano

Sony SK 53285

Charles Gounod

Roméo et Juliette : Ah ! Je veux vivre dans ce rêve … (Acte I - Air de Juliette)

Patricia Petibon, soprano

Orchestre de l'Opéra National de Lyon

Yves Abel, direction

Decca 475090-2

Edouard Grieg

Pièces lyriques, opus 12 : Valse

Florian Henschel, piano

Arte Nova 7432163647

Johann Strauss Fils

G'schichten aus dem wienerwald, opus 325(Légende de la forêt viennoise)

Orchestre Philharmonique de Vienne

Lorin Maazel, direction

Deutsche Grammophon DGG 410 516-2

Peter Illich Tchaikovsky

Valse-scherzo pour piano opus 7 en la majeur

Sviatoslav Richter, piano

Budapest Music Center Records BMC CD 171

Léo Delibes

Coppélia : Valse lente (Acte I, scène 1)

Orchestre de la Suisse Romande

Ernest Ansermet, direction

DEcca 4807918

Johann Strauss Fils

Wiener Blut (Sang viennois) : Ich war ein echtes Wiener Blut....Wiener Blut! (Acte II, Gabrielle et Le Comte)

Elizabeth Schwarzkopf, soprano (Gabrielle)

Niccolai Gedda, ténor (Le Comte)

Philharmonia Orchestra

Otto Ackermann, direction

EMI 7695292

Johannes Brahms

Neue liebeslieder-Walzer, opus 65 - pour quatuor vocal et piano à 4 mains :

- Schwarzer Wald, dein schatten ist so düster!

- Nein, Geliebter, setze dich

- Flammenauge, dunkles Haar

- Zum Schluss: Nun ihr Musen, genug!

Barbara Bonney, soprano

Anne Sofie Von Otter, mezzo-soprano

Kurt Streit, ténor

Olaf Bar, baryton

Helmut Deutsch et Bengt Forsberg, piano

EMI 5554302

Johann Strauss Fils

La chauve-souris : Ouverture

Orchestre d'Etat de Bavière

Carlos Kleiber, direction

Deutsche Grammophon 415646-2

Camille Saint-Saëns

Danse macabre, opus 40

Orchestre National de France

Georges Prêtre, direction

EMI 5861142

AntonínDvořák

Sérénade pour orchestre à cordes en mi majeur, opus 22 B.52 : Tempo di valse

Musica Viva

Alexander Rudin, direction

Fuga Libera FUG714

Peter Illich Tchaïkovski

Le lac des cygnes, opus 20 : Valse (Acte I, n°2)

Orchestre Philharmonique de Berlin

Mstislav Rostropovitch, direction

Decca 984 1658