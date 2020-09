Lars Vogt, pianiste (50 ans) (4/5)

Mozart, Beethoven, Schubert, Chopin, Schumann et Brahms forment les six fils rouges de cette semaine consacrée à Lars Vogt, pianiste, chambriste et chef d’orchestre, ce qui ne nous empêchera pas de l’écouter également dans des œuvres de Ravel, Messiaen et Komarova

Lars Vogt, © Jean-Baptiste Pellerin