La valse, acte II - 1901 à 1950 (4/5)

♫ Programmation musicale ♫

Bohuslav Martinů

6 esquisses H 203 : Esquisse n°3 : Valse

Giorgio Koukl, piano

Naxos 8.572024

Bohuslav Martinů

Spalicek H 214 : Suite n°1 : Bal de fête de Cendrillon

Orchestre Symphonique d'Etat d'Estonie

Neeme Jarvi, direction

Chandos CHAN10885

Reynaldo Hahn

Divertissement pour une fête de nuit : Lumières - Divertissement pour une fête de nuit : Tableau mimé n°3 : Le jugement de Pâris - pour vents, piano, timbales, percussions et quatuor à cordes

Ensemble Initium

Nicolas Chalvin, direction

Timpani 1C1231

Francis Poulenc

- Valse-improvisation sur le nom de Bach FP 62 - pour piano

- Villageoises FP 65 : Valse tyrolienne - pour piano

Eric Le Sage, piano

RCA 88985321992

Heitor Villa-Lobos

Valsa da dor W 316

Nelson Freire, piano

Decca 4783533

Eduard Kunneke

Le cousin de Dingsda : Ich bin ein armer Wandergesell - pour ténor et orchestre (Air d'un étranger)

Klaus Florian Vogt, ténor

Staatskapelle de Dresde Orchestre

Christian Thielemann, direction

DGG 399 500-2

Robert Stolz

Zwei Herzen im Dreivierteltakt (film - Deux sœurs, une valse) : Zwei Herzen im Dreivierteltakt - pour soprano ténor et orchestre

Renée Fleming, soprano

Klaus Florian Vogt, ténor

Staatskapelle de Dresde Orchestre

Christian Thielemann, direction

DGG 399 500-2

Erich Wolfgang Korngold

Quatuor à cordes n°2 en mi bémol majeur opus 26 : Valse

Quatuor Aron

CPO 777 436-2

Franz Lehár

Giuditta : Freunde das Leben ist lebenswert (Scène 1 - Air d'Octavio)

Jonas Kaufmann, ténor (Octavio)

Orchestre Symphonique de la Radio de Berlin

Jochen Rieder, direction

Sony Classical 88883757412

Franz Lehár

Giuditta : Meine lippen die küssen so hei

Angelika Kirchschlager, mezzo-soprano

Niederösterreichische Tonkünstlerorchester

Alfred Eschwe, direction

Sony Classical 88693119082

Benjamin Britten

Suite opus 6 : Waltz

Tasmin Little, violon

Piers Lane, piano

Chandos CHAN 10770

Dimitri Chostakovitch

Suite de jazz n°1 : Valse

Orchestre Royal du Concertgebouw d'Amsterdam

Riccardo Chailly, direction

Decca 433702-2

Serge Prokofiev

Musique pour enfants opus 65 : Valse

Livia Rev, piano

Hypérion A 66185

Serge Prokofiev

Jour d'été opus 65bis : Valse - pour petit orchestre

New London Orchestra

Ronald Corp, direction

Helios CDH55177

Benjamin Britten

3 Divertimenti pour quatuor à cordes : Valse

Quatuor Belcea

EMI 5579682

Benjamin Britten

- Variations sur un thème de Frank Bridge opus 10 : Variation n°6. Valse viennoise

- Concerto en ré majeur opus 13 : Waltz - pour piano et orchestre

Sviatoslav Richter, piano

Orchestre de Chambre Anglais

Benjamin Britten, direction

Decca 4785537

Larry Morey

Blanche Neige et les Sept nains : Some day my prince will come

Orchestre non identifié

Walt Disney Records 60850-2

Aaron Copland

Billy the kid, suite d'orchestre : Waltz

Orchestre de Chambre de Saint Paul

Hugh Wolff, direction

Teledec 9031-77310-2

Richard Strauss

Munchen ein gedachtniswaltzer

Orchestre Symphonique de Detroit

Neeme Jarvi, direction

Chandos chan 9606

Eduard Tubin

Valse triste

Orchestre Symphonique de Goteborg

Neeme Jarvi, direction

BIS CD-337

Francis Poulenc

Les chemins de l'amour FP 106 : Valse chantée

Veronique Gens, soprano

Roger Vignoles, piano

VIRGIN 5453602

Francis Poulenc

Léocadia FP 106 : Ouverture : valse - pour violon, clarinette, basson et piano (Acte IV)

Thibault Vieux, violon

Ronald Van Spaendonck, clarinette

Laurent Lefevre, basson

Tharaud Alexandre, piano

Naxos 8.553615

Serge Prokofiev

Cendrillon opus 87 (Acte II) :

- Valse

- Minuit

Orchestre Symphonique de la Radio Télévision russe

Guennadi Rojdestvenski, direction

Audiophile APL 101.752

Serge Rachmaninov

Danses symphoniques opus 45 : Andante con moto (tempo di valse)

Orchestre Symphonique de Londres

Andre Previn, direction

EMI 7690252

John Kirby and his orchestra

Minute waltz

John Kirby and his orchestra

Saga 066473-2

Les Frères Ferret

Swing valse

Les Frères Ferret

Frémaux et associés FA 5247