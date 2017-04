La révolution russe en musique (3/5)

♫ Programmation musicale ♫



Serge Prokofiev

Sept, ils sont sept opus 30

Iouri Elnikov, ténor

Chœur de la Radio D'URSS

Orchestre Symphonique de la Radio-Télévision Russe

Guennadi Rojdestvenski, direction

Chant du Monde 278389

Serge Prokofiev

Suite Scythe opus 20 - pour orchestre :

- L'adoration de Veles et Ala

- Le dieu ennemi et la danse des esprits noirs

- La nuit

- Le départ glorieux de Lolly et le cortège du Soleil

Orchestre Symphonique de Chicago

Claudio Abbado, direction

DGG 40598-2

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°2 en si majeur opus 14, à Octobre

Chœur a Cappella Symphonique de L'Etat Russe

Orchestre Philharmonique de Moscou

Kiril Kondrachine, direction

Melodiya Russie MELCD1002431/1

Alexandre Tcherepnine

Sonatine romantique opus 4 :

- Allegro

- Canzonetta

- Andantino

- Tempestoso

Giorgio Koukl, piano

Grand Piano GP632

Serge Prokofiev

Cantate pour le XXème anniversaire de la Révolution d'Octobre opus 74 - pour récitant, chœur double orchestre symphonique, orchestre d'harmonie, ensemble d'accordéons et percussions :

- Prélude

- Les philosophes

- Interlude

- Une petite bande solide

- Interlude

Guennadi Rojdestvenski, récitant

Philharmonia Chorus and Orchestra

Neeme Järvi, direction

Chandos CHAN 9095

Dimitri Kabalevski

Symphonie n°1 en ut dièse mineur opus 18 :

Andante molto sostenuto

Allegro molto agitato e con spirito

Philharmonie de la Radio NDR de Hanovre

Eiji Oue, direction

CPO CPO 999 833-2/2

Anonyme

La Varsovienne

Chœurs de L'Armée Soviétique

Boris Alexandrov, direction

Le Chant du Monde LDX 4272

Maurice Jarre

Doctor Zhivago :

- Ouverture

- On a Yuriatin street

- In Lara's bedroom

- Yuri rides to Yuriatin

Musique extraite du Film « Docteur Jivago » de David Lean (1965)

Orchestre sous la direction de Maurice Jarre

EMI 8360202

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°12 en ré mineur opus 112 (L'année 1917 : à la mémoire de Lénine) : Pétrograd révolutionnaire

Orchestre Philharmonique de Leningrad

Evgueni Mravinski, direction

Praga PRD/DSD350122