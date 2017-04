La révolution russe en musique (2/4)

♫ Programmation musicale ♫



Nicolas Rimski-Korsakov

La fiancée du tsar : Dance and Chorus : Kak za rechen'koy yar khmel

Chœur et Orchestre du Théâtre du Kirov

Valery Gergiev, direction

Philips 462618-2

Dimitri Chostakovitch

Symphonie n°11 en sol mineur opus 103 (L'année 1905) : Le 9 janvier

Orchestre Symphonique de Prague

Maxime Chostakovitch, direction

Supraphon SU 3890-2

Alexandre Glazounov

Chant des bateliers : Song of the volga boatmen opus 97

Stephen Coombs, piano

Hyperion CDA66866

Igor Stravinsky

Le chant des bateliers de la Volga - pour orchestre à vent et percussions

Orchestre Symphonique de Moscou

Igor Stravinsky, direction

Melodiya russie

MEL CD 10 01604

Igor Stravinsky

Feu d'artifice opus 4 - pour orchestre

Orchestre Symphonique de Moscou

Igor Stravinsky, direction

Melodiya Russie MEL CD 10 01604

Alexandre Scriabine

Prométhée opus 60 : poème - symphonique pour chœur piano et orchestre

Orchestre Symphonique de Berlin

Claudio Abbado, direction

Sony Classical 88985320352-05

Serge Rachmaninov

9 études-tableaux opus 39 n°7 : Etude-tableau en ut mineur - Marche funèbre

Nicholas Angelich, piano

Harmonia Mundi HMN 911547

Serge Rachmaninov

Vêpres opus 37 : Béni soit le seigneur

Chœur National de L'URSS

Alexandre Svechnikov, direction

Chant du Monde 278552

Anatole Liadov

Fragment de l'apocalypse opus 66

Orchestre Philharmonique de la BBC

Vassily Sinaïski, direction

Chandos CHAN 9911

Serge Prokofiev

Sonate n°3 en ré majeur opus 28

Lise de la Salle, piano

Naïve V5080

Serge Prokofiev

Concerto n°1 en ré majeur opus 19 :

- Andantino - pour violon et orchestre

- Scherzo - pour violon et orchestre

- Moderato-Andante - pour violon et orchestre

Vadim Gluzman, violon

Orchestre Symphonique d'Etat d'Estonie

Neeme Jarvi, direction

BIS BIS2142