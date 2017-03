Arturo Toscanini et l'orchestre de la NBC (3/5)

♫ Programmation musicale ♫

Johannes Brahms

Concerto n°2 en Si bémol majeur opus 83 : Allegro appassionato

Vladimir Horowitz, piano

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

Appian publications & recordings APR 6001

Johannes Brahms

8 variations en si bémol majeur sur un thème de Joseph Haydn opus 56a

- Thème

- Variations n°1 à 8

- Finale

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

RCA GD 60258

Bedrich Smetana

La Moldau T 111 - pour orchestre

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

RCA RD 86205

Felix Mendelssohn

Concerto pour violon n°2 en mi mineur opus 64 MWV O 14 : Allegro molto vivace

Jascha Heifetz, violon

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

Melodram MEL 18013

Richard Wagner

La Walkyrie (Acte I, scène 3) :

- Ein Schwert verhiess mir der Vater (Siegmund)

- Der Männer Sippe sass hier im Saal (Sieglinde)

- Winterstürme wichen dem Wonnemond (Siegmund)

- Du bist der Lenz (Sieglinde)

- Ein Minnetraum (Sieglinde et Siegmund)

- Siegmund heiss' ich und Siegmund bin ich! (Sieglinde et Siegmund)

Helen Traubel, soprano (Sieglinde)

Lauritz Melchior, ténor (Siegmund)

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

RCA RD 85751

Ludwig van Beethoven

Concerto n°3 en ut mineur opus 37

- Allegro con brio - pour piano et orchestre

- Largo - pour piano et orchestre

- Rondo

Arthur Rubinstein, piano

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

Intense Media 233077/G

Niccolo Paganini

Moto perpetuo opus 11 M.S. 72 - arrangement pour orchestre

Bernardino Molinari, arrangeur

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

Dynamic CDS 01