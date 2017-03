Arturo Toscanini et l'orchestre de la NBC (1/5)

♫ Programmation musicale ♫



Giuseppe Verdi

Aïda (Acte II) :

- Gloria all'Egitto ad Iside (Chœur)

- Marche triomphale et ballet (instrumental)

Chœur Robert Shaw

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

RCA GD 60300

Giuseppe Verdi

Otello (Acte I, scène 3) :

- Già nella notte densa (Otello et Desdemona)

- Quando narravi l'esule tua vita (Desdemona et Otello)

- Venga la morte (Otello et Desdemona)

Herva Nelli, soprano (Desdemona)

Ramon Vinay, ténor (Otello)

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

RCA GD 60302

Johannes Brahms

Ouverture tragique en ré mineur opus 81

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

RCA GD 60258

Giacomo Puccini

La bohème (Acte I) :

- Questo mar rosso (Marcello)

- Legna sigari bordo (Rodolfo, Marcello et Colline)

- Si può (Benoît et Marcello)

Jan Peerce, ténor (Rodolfo)

Francesco Valentino, baryton (Marcello)

Nicola Moscona, basse (Colline)

Salvatore Baccaloni, basse (Benoît)

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

Memories HR 4142/43

Giuseppe Verdi / Arturo Toscanini, transcripteur

Quatuor à cordes en mi mineur pour orchestre à cordes : allegro

Orchestre Philharmonique de Vienne

André Previn, direction

DGG 463579-2

Giuseppe Verdi

4 pezzi sacri : Te Deum - pour chœur et orchestre

Chœur Robert Shaw

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

RCA GD 60299

Richard Wagner

Lohengrin : Prélude (Acte I)

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

Hunt Productions CD LSMH 34014

Giuseppe Verdi

Nabucco : Va pensiero sull'ali dorate (Acte III - Chœur des prisonniers)

Chœur de Westminster

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

RCA GD 60299

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°9 en ré mineur opus 125 : presto - pour orchestre avec solistes et chœur sur le texte de l'Ode à la joie de Schiller

Eileen Farrell, soprano

Nan Merriman, mezzo-soprano

Jan Peerce, ténor

Norman Scott, basse

Chœur Robert Shaw

Orchestre Symphonique de la NBC de New York

Arturo Toscanini, direction

RCA GD 60256