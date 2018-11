La musique de chambre de Mendelssohn (4/5)

Mendelssohn témoignait ainsi, dès l’âge de seize ans, de sa passion pour la musique de chambre. Aux côtés de ses symphonies, de ses musiques de scène et de ses œuvres religieuses, ce répertoire plus intime fut pour lui une sorte de confident musical, à l’instar de ses mélodies et de ses romances sans paroles écrites pour le piano qu’il finira par aimer. En cinq émissions, les Arabesques reviendront sur ce répertoire précieux, ainsi que sur les œuvres de chambre de sa sœur Fanny. En lien avec les concerts du MAHJ, nous écouterons notamment le pianiste Menahem Pressler au sein de son Beaux-Arts Trio dans l’opus 66 du bienheureux Félix.

PROGRAMMATION MUSICALE

Felix Mendelssohn

Auf Flügeln des Gesanges op 34 n°2 - pour ténor et piano

Peter Schreier : Ténor

Walter Olbertz : Piano

BERLIN CLASSICS 0300659BC/5

Felix Mendelssohn

Quatuor à cordes n°5 en Mi bémol Maj op 44 n°3 :

1 Allegro vivace

2 Scherzo (assai leggiero vivace)

3 Adagio non troppo

4 Molto allegro con fuoco

Quatuor Cherubini : Christoph Poppen et Haralf Schoneweg : Violons, Hariolf Schlichtig : Alto et Manuel Fischer-Dieskau : Violoncelle

EMI 7545172

Felix Mendelssohn

Hirtenlied op 57 n°2

Dietrich Fischer-Dieskau : Baryton

Wolfgang Sawallisch : Piano

EMI CLASSICS 7648282

Felix Mendelssohn

Lieder op 88 : Hirtenlied

Chœur de Chambre du Rias de Berlin

Hans Christoph Rademann

HARMONIA MUNDI HMC 901992

Felix Mendelssohn

Romances sans paroles op 54 (6)

Cyril Huvé : Piano

PARATY 208.106

Felix Mendelssohn

1 Altdeutsches lied op 57 n°1

2 Suleika op 57 n°3

Sophie Daneman : Soprano

Eugene Asti : Piano

HYPERION CDA67388

Felix Mendelssohn

Romances sans paroles op 62 :

1 en Sol Maj op 62 n°1 - Brise de mai

2 en Si bémol Maj op 62 n°2

3 en mi min op 62 n°3 - Marche funèbre

4 en Sol Maj op 62 n°4

5 en la min op 62 n°5 - Barcarolle n°3 / Chant du gondolier

6 en La Maj op 62 n°6 - Chanson de printemps

Howard Shelley : Piano

HYPERION CDA68125

