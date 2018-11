La musique de chambre de Mendelssohn (3/5)

Mendelssohn témoignait ainsi, dès l’âge de seize ans, de sa passion pour la musique de chambre. Aux côtés de ses symphonies, de ses musiques de scène et de ses œuvres religieuses, ce répertoire plus intime fut pour lui une sorte de confident musical, à l’instar de ses mélodies et de ses romances sans paroles écrites pour le piano qu’il finira par aimer. En cinq émissions, les Arabesques reviendront sur ce répertoire précieux, ainsi que sur les œuvres de chambre de sa sœur Fanny. En lien avec les concerts du MAHJ, nous écouterons notamment le pianiste Menahem Pressler au sein de son Beaux-Arts Trio dans l’opus 66 du bienheureux Félix.

PROGRAMMATION MUSICALE

Fanny Mendelssohn-Hensel

Lieder op 9 : Sehnsucht op 9 n°7 - pour baryton et piano

Stephan Loges : Baryton

Eugene Asti : Piano

HYPERION CDA67388

Fanny Mendelssohn-Hensel

Quatuor à cordes en Mi bémol Maj :

1 Adagio ma non troppo

2 Allegretto

3 Romanze

4 Allegro molto vivace

Quatuor Erato : Emilie Haudenschild : Violon, Attila Adamka : Violon, Heinz Haudenschild : Alto, Emeric Kostyak : Violoncelle

CPO CPO 999 679-2

Fanny Mendelssohn-Hensel

Italien

Christina Högman : Soprano

Roland Pöntinen : Piano

BIS CD-738

Fanny Mendelssohn-Hensel

Italien

Donna Brown : Soprano

Françoise Tillard : Piano

OPUS 111 OPS 30-71

Fanny Mendelssohn-Hensel

Das Jahr :

1 Januar

2 Februar

3 März

Lauma Skride : Piano

SONY CLASSICAL 88697030162

Fanny Mendelssohn-Hensel

Traum

Susan Gritton : Soprano

Eugene Asti : Piano

HYPERION CDA 67110

Fanny Mendelssohn-Hensel

Traum - arrangement pour clarinette et piano

Luigi Magistrelli : Clarinette

Claudia Bracco : Piano

GALLO CD-1355

Fanny Mendelssohn-Hensel

Trio avec piano en ré min op 11 :

1 Allegro molto vivace

2 Andante espressivo

3 Lied

4 Finale

Trio Clementi de Cologne : Deborah Richards : Piano, Konstantin Gockel : Violon, Manuel Gerstner : Violoncelle

LARGO CLASSIC 5103

Fanny Mendelssohn-Hensel

1 Im Herbste op 10 n°4

2 Bergeslust op 10 n°5

Susan Gritton : Soprano

Eugene Asti : Piano

HYPERION CDA 67110

Felix Mendelssohn

Quatuor à cordes en fa min op 80 (Requiem pour Fanny) :

1 Allegro assai - Presto

2 Adagio

3 Finale

Quatuor Ebène, Pierre Colombet : Violon, Gabriel Le Magadure : Violon, Mathieu Herzog : Alto, Raphael Merlin : Violoncelle

VIRGIN CLASSICS 4645462

Felix Mendelssohn

6 romances sans paroles op 30 : Romance sans paroles

1 En Ré Maj op 30 n°5

2 En la min op 38 n°5

3 En La bémol Maj op 53 n°1

Ronald Brautigam : Piano

BIS BIS-1982-SACD

Fanny Mendelssohn-Hensel

Morgengruß

Edina Leue : Soprano, Herlind Wartenberg : Contralto, Jörg Hannes

Kuhn : Ténor et Florian Giertzuch : Basse

CPO 999012-2



en savoir plus émission Arabesques La musique de chambre de Mendelssohn (1/5)

en savoir plus émission Arabesques La musique de chambre de Mendelssohn (2/5)

en savoir plus émission Arabesques La musique de chambre de Mendelssohn (4/5)