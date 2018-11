La musique de chambre de Mendelssohn (2/5)

Mendelssohn témoignait ainsi, dès l’âge de seize ans, de sa passion pour la musique de chambre. Aux côtés de ses symphonies, de ses musiques de scène et de ses œuvres religieuses, ce répertoire plus intime fut pour lui une sorte de confident musical, à l’instar de ses mélodies et de ses romances sans paroles écrites pour le piano qu’il finira par aimer. En cinq émissions, les Arabesques reviendront sur ce répertoire précieux, ainsi que sur les œuvres de chambre de sa sœur Fanny. En lien avec les concerts du MAHJ, nous écouterons notamment le pianiste Menahem Pressler au sein de son Beaux-Arts Trio dans l’opus 66 du bienheureux Félix.

PROGRAMMATION MUSICALE

Felix Mendelssohn

Pièce de caractère pour piano en mi min op 7 n°7

Howard Shelley : Piano

HYPERION CDA67935

Felix Mendelssohn

Quatuor à cordes n°2 en la min op 13 :

1 Adagio - Allegro vivace

2 Adagio non lento

3 Intermezzo

4 Presto - Adagio non lento

Quatuor Talich : Jan Talich et Petr Macecek : Violons, Vladimir Bukac : Alto et Petr Prause : Violoncelle

LA DOLCE VOLTA LDV 115.7



Felix Mendelssohn

Quatuor nº1 en Mi bémol Maj op 12 : Canzonetta

Andres Segovia : Guitare

EMI 7610472

Felix Mendelssohn

Quatuor à cordes n°1 en Mi bémol Maj op 12 :

- Adagio non troppo - Allegro non tardante

- Canzonetta

- Andante espressivo

- Molto allegro e vivace

Quatuor Alban Berg : Gunter Pichler et Gerhard Schulz : Violons, Thomas Kakuska : Alto et Valentin Erben : Violoncelle

WARNER CLASSICS 0825646090280

Felix Mendelssohn

6 Lieder op 19a : Winterlied op 19a n°3

Wolfgang Holzmair : Baryton

Anna Wagner : Piano

PREISER SPR 3368

Felix Mendelssohn

6 préludes et fugues op 35 :

- Prélude en min min op 35 n°1

- Fugue en mi min op 35 n°1

Benjamin Grosvenor : Piano

DECCA 4830255

Felix Mendelssohn

Quatuor à cordes n°4 en mi min op 44 n°2 :

1 Allegro assai appassionato

2 Scherzo: Allegro di molto

3 Andante

4 Presto agitato

Quatuor Emerson

DEUTSCHE GRAMMOPHON DGG 000289 477 5370

Felix Mendelssohn

3 lieder populaires : Wasserfahrt - pour 2 voix et piano

Brigitte Fassbaender : Mezzo-soprano

Kurt Moll : Basse

Cord Garden : Piano

HARMONIA MUNDI HMC 905210



