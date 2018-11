La musique de chambre de Mendelssohn (1/5)

Mendelssohn témoignait ainsi, dès l’âge de seize ans, de sa passion pour la musique de chambre. Aux côtés de ses symphonies, de ses musiques de scène et de ses œuvres religieuses, ce répertoire plus intime fut pour lui une sorte de confident musical, à l’instar de ses mélodies et de ses romances sans paroles écrites pour le piano qu’il finira par aimer. En cinq émissions, les Arabesques reviendront sur ce répertoire précieux, ainsi que sur les œuvres de chambre de sa sœur Fanny. En lien avec les concerts du MAHJ, nous écouterons notamment le pianiste Menahem Pressler au sein de son Beaux-Arts Trio dans l’opus 66 du bienheureux Félix.

PROGRAMMATION MUSICALE

Felix Mendelssohn

Quatuor avec piano n°3 en si min op 3 : Allegro molto

Pierre Fouchenneret, violon

Adrien Boisseau, alto

Yan Levionnois, violoncelle

Ismaël Margain, piano

B Records LBM003

Felix Mendelssohn

Capriccio pour piano en fa dièse min op 5

Howard Shelley : Piano

HYPERION CDA67935

Felix Mendelssohn

Octuor en Mi bémol Maj opus 20 :

1 Allegro moderato

2 Andante

3 Scherzo

4 Presto

Academy of Saint-Martin-In-The-Fields

Iona Brown, Malcom Latchem, Roger Garland et Andrew McGee : Violons

Stephen Shingles et Anthony Jenkins : Altos

Denis Vigay et Roger Smith : Violoncelles

PHILIPS 420400-2

Felix Mendelssohn

Fantaisie ou caprice en mi min op 16 n°2 : Scherzo

Tobias Koch : Piano

GENUIN GEN 89156

Felix Mendelssohn

Rondo capriccioso en Mi Maj op 14

Murray Perahia : Piano

CBS MK 37838

Felix Mendelssohn

Quintette à cordes nº1 en La Maj op 18 :

1 Allegro con moto

2 Intermezzo

3 Scherzo

4 Allegro vivace

Quatuor Zemlinsky

Josef Kluson : Alto

PRAGA PRD/DSD 250 252

Felix Mendelssohn

12 Gesänge op 8 : Hexenlied n°8

Sandrine Piau : Soprano

Susan Manoff : Piano

NAIVE RECORDS V 5250

Felix Mendelssohn

Pièce de caractère pour piano en mi min op 7 n°1 à 7

Howard Shelley : Piano

HYPERION CDA67935



en savoir plus émission Arabesques La musique de chambre de Mendelssohn (2/5)

en savoir plus émission Arabesques La musique de chambre de Mendelssohn (3/5)

en savoir plus émission Arabesques La musique de chambre de Mendelssohn (4/5)