La fête orchestrale

Le réveillon du Nouvel An s’approche, préparons donc la fête avec quelques partitions d’orchestre évoquant la célébration, la joie collective. Haendel ouvre les festivités avec ses Feux d’artifice, et Debussy, Stravinsky ou Ravel nous invitent à la Feria et autres fêtes orchestrales.

L'orchestre mexicain par Raoul Dufy, © Jean-François Tomasian - Centre Pompidou