Karine Deshayes, mezzo-soprano (2/3)

Frederick Loewe compositeur

My fair lady : I could have danced all night my fair lady - arrangement pour mezzo-soprano trio à cordes et piano

Johan Farjot : Arrangeur : compositeur, Karine Deshayes : Mezzo-soprano, Ensemble Contraste, Pierre Fouchenneret : Violon, Arnaud Thorette : Alto (instrument), Antoine Pierlot : Violoncelle, Johan Farjot : Piano, Alan Jay Lerner : auteur