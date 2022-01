Karine Deshayes, mezzo-soprano (1/3)

Elégance, profondeur et délicatesse : la mezzo-soprano Karine Deshayes nous enchante depuis vingt ans, et en trois émissions, nous parcourons sa discographie de ses débuts à aujourd’hui, de la musique baroque à la mélodie française, mais aussi à l’opéra.

En attendant avec impatience ses prochains enregistrements. C’est également l’occasion de lui souhaiter un très joyeux anniversaire.

Considérée comme l’une des meilleures mezzo-sopranos de sa génération, sacrée pour la troisième fois en 2020 Artiste Lyrique de l’année aux Victoires de la Musique,

Karine Deshayes débute sa carrière au sein de la troupe de l’Opéra de Lyon avant d’être invitée sur toutes les plus importantes scènes françaises. Elle remporte de grands succès à l’Opéra de Paris dans les rôles mozartiens (Cherubino, Dorabella, Donna Elvira), rossiniens (Angelina, Rosina, Elena) et dans ceux de Poppea (Incoronazione di Poppea), Roméo (I Capuleti e I Montecchi), Charlotte (Werther) et Carmen (Carmen). Elle aborde également les rôles-titres d’Armida à l’Opéra de Montpellier et de Semiramide à l’Opéra de Saint-Étienne, l’Alceste de Gluck à l’Opéra de Lyon, Elvira (I Puritani version Malibran) au Festival Radio France et Montpellier...

