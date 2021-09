Julia Varady, soprano (3/3)

De Bach à Chostakovitch, nous parcourons deux siècles de musique en compagnie de la chanteuse Julia Varady, aux côtés de Luciano Pavarotti, Bernard Haitink, Georg Solti, Karl Böhm, mais aussi Dietrich Fischer-Dieskau son époux.

En 1998, Julia Varady met un terme à ses apparitions à l’opéra, et décide, pour des motifs à la fois personnels et artistiques, de ne plus se présenter qu’en concert ou lors de (trop) rares enregistrements. Puis, alors qu’elle n’a jamais mieux chanté, elle cesse en 2002 de se produire en public.

